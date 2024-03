Priskeho kurz je správný. Nesmí se ale bát tvrdých slov, abych mu (dál) věřil

BLOG ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Velmi těžké období má za sebou sparťanský trenér Brian Priske. Minisérie dvou výjimečných utkání s Liverpoolem proložených ostrou konfrontací s Plzní skončila drtivými debakly a celkovým skóre 2:15. Nepochybně je obzvlášť v případě Liverpoolu brát v potaz extratřídu protivníka, ale už to, že „mainstreamovým“ dojmem z úvodního výprasku 1:5 bylo ocenění odvážného přístupu a setrvání u herního způsobu, je svým způsobem bonus a ocenění za celkové fungování dánského projektu. Katastrofální chování defenzivy Letenských však nelze komentovat stylem, jakým to Priske dělá. Jinak ztratí velkou devizu – uvěřitelnost, autenticitu.

„Liverpool je jinde.“ Nebo: „Týmová i individuální kvalita je jinde.“ A tak podobně v různých variacích. V těchto slovech se koncentruje hlavní vzkaz, který Priske vyslal veřejnosti po drtivé odvetě 1:6 na Anfield Road. Skutečně, Liverpool „je jinde“, ale ani při vědomí jeho mimořádné síly to nesmí zakrýt vlastní nedostatky. Takové, které se opakují a jsou hlubšího rázu. To, že proti takovému Liverpoolu vyniknou více, je nasnadě, protivník vás k nim přinutí, ale tvrdím, že k nadměrnému množství inkasovaných gólů mimořádná kvalita, úsilí a dovednosti anglického týmu nevedly v první řadě, respektive bezezbytku. Důvody bych hledal spíš ve špatných návycích, neopatrnosti, neschopnosti se poučit a neobratnosti v řešení opakujících se situací, ale i (aktuálně) zlé mentální kondici a reakci.

Rozsáhlý trenérský štáb za to nese spoluodpovědnost. Není zkrátka možné, aby se hrozivé omyly a škobrtnutí vršily. Aby byl lídr Ladislav Krejčí v tolika zápasech špatně nastavený – to, že není v konformní situaci, z něho přímo čiší. A soupeři to vnímají, dokážou se zaměřit na slabiny jeho i dalších stoperů, včetně Filipa Panáka. Tři červené karty pro Krejčího a osm pro celý tým v této ligové sezoně jsou pak naprosto alarmující a budí logicky otázky, v jakém prostředí se hráči pohybují a proč jim takové jednání umožňuje.