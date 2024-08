Projekt „malá Sparta“ v Boleslavi. Klub se chce vymanit z českého prostředí

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Připomíná to léčbu šokem. A může to tak – pro někoho – i být. Konec trenéra Davida Holoubka v Mladé Boleslavi před odvetou posledního předkola Konferenční ligy a jeho nahrazení Švédem Andreasem Brännströmem je v okamžité perspektivě hop, nebo trop. Zároveň to k revoluci na lavičce spělo – v rámci vytouženého mezinárodního projektu po vzoru pražské Sparty v menším.