BOOM. Ať je z fotbalu běžný byznys! Přelomová doba i napětí mezi bossy

Jedním bylo mecenášství, druhým vytloukání klínu klínem s rozvinutými sklony ke gamblerství. Plus něco mezi tím. Ztrojnásobené příjmy za televizní práva a kontrakt s generálním partnerem na pět sezon plus další smlouvy přinášejí jedinečnou příležitost, aby se fotbal posunul k normálnímu byznysu.

Skutečně to může být přelomová doba. Nebo už je. Vždyť to, že se profesionální kluby dočkaly především díky smlouvám se sázkovou kanceláří Chance a O2 TV úctyhodných 750 milionů na sezonu, je historický milník nabízející dosud jen tušené obzory. Je to významný krok k tomu, aby stály na pevnější ekonomické základně. Fotbal v jejich podání byl dosud většinou ztrátovou záležitostí, v běžném ekonomickém prostředí by se nemohly udržet při životě. Čest výjimkám.

Na jedné straně stojí byznysmeni typu Daniela Křetínského a spol., kteří své značky dotují desítkami, stovkami milionů, v případě Letné už i miliardami. Fotbaloví mecenáši z devadesátek? Zapomeňte, tohle je mnohem vyšší level. A pokud nejde o bohatého jednotlivce, je tu společnost typu AGC financující Teplice v rámci sociální odpovědnosti...