Měsíc v Arizoně? Stadion, hotel a jídlo z krabice. Baví mě vyhrocená divize

Právě jsme přiletěli domů do San Jose. Po měsíci v Arizoně. Po příšerně dlouhém měsíci. V cizím prostředí, kde jsme museli být, jelikož v naší domácí aréně jsme hrát nemohli. Řeknu vám, nedalo se tam dělat vůbec nic, byli jsme jen zavření v hotelovém pokoji. Nikam jsme nemohli, ani na jídlo. To jsme si museli objednávat na hotel. Stadion a jinak postel a gauč, to byly moje poslední týdny. Snažil jsem se hýbat, cvičit, ale moc to nešlo.