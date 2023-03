Supersobota ukáže, co v boji o titul rozhodne: psychika, odolnost i charakter

V sobotu ráno vyrážím do Ostravy na první ze dvou magnetů 23. kola fotbalové FORTUNA:LIGY Baník - Sparta. Na zpáteční cestě domů do Prahy pak budu pozorně sledovat vývoj v tom druhém, který se odehraje v pražském Edenu. Nic definitivního se ten den nerozhodne, ale hodně nám to napoví. Na obou pólech tabulky. A na to jsem opravdu zvědav.

Začněme ve Vítkovicích. Sparta tam přicestuje v roli nejlepšího celku jara a její aktuální forma ji předurčuje do role favorita nejen na zisk tří bodů, ale možná i na titul. Ten má ve svých rukou – pokud vyhraje všechny zbývající zápasy, bude mistrem. Sázím i na její motivaci. Na prvenství čeká devět let, což se jí stalo naposledy v minulém století. Měla by tak mít logicky větší hlad než konkurenti ze Slavie a Plzně, kteří jsou úspěchy v poslední době nasyceni a dost možná i tak trochu ukolébáni. Vidíme to v Anglii: podívejte se na kontrast v tom, jak je nažhavený Arsenal a jak Manchester City.

Letenští jdou nahoru týmově i individuálně a cítím z nich narůstající sebedůvěru i preciznější sehranost. Budou to mít však ještě hodně těžké. Do konce základní části je čekají už jen tři zápasy doma (z toho dva s dalšími aspiranty na nejvyšší příčku) a hned pět venku. Pojedou mimo jiné na Slovácko, kde se jim v poslední době příliš nedaří, nebo do Pardubic, které zaznamenaly herní i výsledkový progres.

I v sobotu odpoledne se proti velkému rivalovi musejí vybičovat k maximálnímu výkonu a vyhnout se výpadkům, jaké je postihly třeba nedávno ve Zlíně nebo doma s Mladou Boleslaví. Na podzim sice na hřišti Baníku vyhráli pohárové utkání, ale v lize se jim to nepovedlo od září 2018. Ostravský tým se proti nim tradičně vyhecuje, stejně jako proti Slavii. Nelze se divit, je to pro něj malé finále. Pamatuju se, jak to vypadalo v posledním vzájemném duelu na Městském stadionu v uplynulé sezoně. Skončilo to 2:2, Baník ve vynikající atmosféře podal ve druhém poločase skvělý výkon a mohl i vyhrát. V každém souboji šel na krev. S tím je potřeba počítat a připravit se na to.

Právě psychická odolnost bude ve zbytku sezony rozhodujícím faktorem. Sparta už několikrát měla nadějně nakročeno, jenže se pak rozložila zevnitř a o šanci přišla. Pokud tentokrát předvede silný charakter a vítěznou mentalitu, dokáže to.

Byly sezony, kdy v boji o mistra mohl být jazýčkem na vahách nabitý program pohárových zástupců, zranění klíčových hráčů, vzájemné duely či bodové rozestupy. Letošek je výjimkou. Z Evropy všichni dávno vypadli a jinak jsou na tom plus minus úplně stejně. Proto sázím právě na zmiňované vlastnosti a také vnitřní sílu a týmový duch jako klíčové ingredience. A nejen na špici tabulky, nýbrž i dole. Baník se totiž už o víkendu může ocitnout v tuhé bitvě o holé přežití. Jeho forma není dobrá, ale pakliže si jeho hráči uvědomí, co je to reprezentovat tak slavnou značku, jejich nesporná kvalita se projeví a Ostrava se bez problémů zachrání.

To, co jsem napsal o první sobotní dvojici, platí ostatně i o utkání Slavia – Plzeň. Výkonnostní rozdíl mezi oběma soupeři není propastný. Jejich křivka je trochu kolísavá. Oba ovšem mají zkušené a úspěšné trenéry a hráče, kteří vědí, co je potřeba pro nejvyšší metu v lize udělat. Když si odmyslíme podzimní zápas v Doosan Areně, který měl vzhledem k událostem z úvodních minut dost specifický průběh, dá se říci, že poslední klání byla vyrovnaná. Tohle bude bezpochyby ovlivněno i odpoledním výsledkem z Ostravy. Nečekám však otevřenou partii, spíš taktikou svázané šachy. Právě proto budou tak důležité na první pohled nevýznamné detaily, například morálka. Kdo ji má aktuálně lepší, to se ukáže. Netroufám si to odhadnout. Slavia sice hraje doma, kde je v této sezoně stoprocentní, jenže Plzeň je zase nejlepším mužstvem na hřištích soupeřů. Čili – zase fifty fifty.

Buď jak buď, čeká nás napínavá sobota a fascinující dostihy za mistrovskou korunou. Jak už jsem naznačil během komentování minulého kola, může se stát, že do posledního kola budou stále ve hře tři týmy. Něco podobného se stalo naposledy v sezoně 2009/2010, kdy před závěrečným dějstvím mohla vyhrát Sparta, Jablonec i Ostrava. Letos je drama umocněno tím, že se hraje navíc nadstavba.

Nic lepšího si televizní diváci a fanoušci na stadionech přát nemohou. Tak vzhůru do toho!