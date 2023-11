Papadopulos jako inspirace. Karviná musí v derby s Baníkem přijmout roli favorita

Karviná doma neporazila svého 26 kilometrů vzdáleného souseda od března 2019 a nyní má velkou šanci tuto černou sérii přeseknout. Ba co víc, po dlouhé době – možná poprvé ve své krátké ligové historii – půjde do prestižního souboje jako favorit. Zdá se vám to nadnesené? Podle aktuální formy a pohody tomu tak skutečně je. A pokud tuto roli správně přijme a uchopí, může zaznamenat velký úspěch, o jakém se jí ještě donedávna ani nesnilo.

Stačí se vrátit o nějakých šest týdnů zpět. Rozjetá Ostrava tehdy rozprášila Zlín 5:1, zatímco trápící se MFK utrpěl pod vedením zaskakujícího Ľubomíra Luhového sedmou porážku v sezoně a vyhlížel spasitele.

Tím se nakonec stal Juraj Jarábek a karta se skutečně úplně otočila. Jeho staronoví svěřenci si od té doby připsali ze čtyř kol devět bodů, dvakrát v řadě udrželi čisté konto a senzačně vykradli plzeňskou Doosan Arenu. Zato slavnější a bohatší obr z Ostravy ztratil kouzlo domácího prostředí, kde nejprve neporazil Pardubice, pak nečekaně podlehl Jablonci a nakonec dokonce vypadl v poháru se Zlínem. Atmosféra ve Vítkovicích už zase povážlivě houstne a Pavel Hapal zoufale potřebuje naštvané fanoušky něčím ukonejšit.

Nebude to však lehké a Papadopulos v tom může sehrát svou roli. Nejen jako motivační faktor při ceremoniálu před výkopem, kdy všichni fandové ocení jeho úctyhodnou kariéru. Od léta totiž v Karviné pracuje jako kouč útočníků, kteří podávají zajímavé výkony. Už o sobě dali vědět Nigérijci Adeleke Akinyemi a Lucky Ezeh a mohou tak jednou navázat třeba na Rafia Durosinmiho.

Stejně je zajímavé, kolik už Karviná objevila a zviditelnila kvalitních hráčů! Z útulného stadionku ve čtvrti s příhodným názvem Ráj se do světa za lepšími nabídkami a většími výzvami vydal Filip Panák, Ondřej Lingr, Adriel Ba Loua, Milan Rundić, Gigli Ndefe, Kristi Qose, Vlasij Siňavskij, Eldar Šehić, Eduardo Santos… Už jen z tohoto namátkového výběru je vidět, že čich na zajímavé a talentované fotbalisty tam rozhodně mají. A dovedou jim dát šanci, i když téměř každou sezonu hrají pod tlakem boje o záchranu nebo naopak o postup.

Celková střelecká potence mužstva pak ukazuje, že je na čem stavět. Karviná nasázela už 17 branek, víc než třeba Slovácko nebo Bohemians. A to se ještě nechytil zkušený Martin Doležal, jenž přicházel jako náhrada za populárního »Papu«.

Na poslední vzájemný duel na Městském stadionu se velmi dobře pamatuji. Také to bylo v listopadu, Karviná vedla, ale již tradičně o náskok přišla. V závěru řádil žolík Yira Sor. Jeden gól dal, na další přihrál a Baník odjel se třemi body. Karviná naopak nadále čekala na první ligovou výhru a dočkala se až ve 20. kole na Slavii.

Tentokrát má nahráno, a proto bude hornické derby podle mě vypadat úplně jinak.