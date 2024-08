Slovácko nedává góly a Jurečka nehraje. Co takhle obnovit staré spojení…

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | V sobotu odpoledne se chystám komentovat zápas 3. kola Chance Ligy Slovácko – Bohemians. V akci tak uvidím jeden ze dvou týmů, které dosud neskórovaly. Jsem zvědav, jestli to borci z Uherského Hradiště protrhnou. Jedno řešení bych pro ně každopádně měl, i když se to někomu bude zdát jako fantasmagorie.

Nevím, jestli existuje nějaká jiná země, kde dvojnásobný král ligových střelců z posledních dvou sezon nejede na mistrovství Evropy a pak ve svém klubu vysedává na lavičce náhradníků. Jen si představuji, co by tak asi řekli Norové, kdyby se takhle zacházelo s Erlingem Haalandem.

Nu a vidíte – řečeno slovy klasika: U nás je i nemožné možné. Václav Jurečka dal za Slavii nejprve 20 a pak 19 gólů. Do závěrečné nominace na EURO v Německu se však nevešel a v úvodních dvou kolech nového ligového ročníku neodkopal ani jednu jedinou minutu. Proč, to netuším. Nechat ho zahálet je ovšem dost zbytečný luxus.

Samozřejmě jsem si všiml určitého útlumu, který jej postihl. Zvlášť po únorovém vyloučení ve Zlíně za loket do obličeje Josse Didiby to měl těžké, což sám přiznává. Také už se k němu jinak přistupovalo. Přesto měl nakonec o chloupek lepší statistiky než rok předtím.

„Od začátku sezony jsem na sobě cítil obrovský tlak. Novináři, fanoušci, trenéři i spoluhráči, prostě všichni, ode mě měli velká očekávání. Byl jsem i jinak bráněný. Tlak na moji osobu byl větší než minulý rok. I když jsem dal v zápase dva góly, tak mě hodně lidí kritizovalo, že nehraju dobře nebo tak,“ přiznal v rozhovoru pro web slavia.cz a dodal: „Musím zmínit taky hejtry, protože ti mě motivují opravdu hodně a dodávají mi sílu a odhodlání to překonat. Kritika je někdy dobrá, protože si člověk uvědomí, že musí stát nohama na zemi.“

Přednost dostávají jiní

Zatím však nemůžeme posoudit, zda se ponaučil, neboť slávistický trenér Jindřich Trpišovský sází na jiné koně. Přednost dostávají členové národního týmu. A dalo se to předpokládat. Za Tomáše Chorého zaplatil majitel Pavel Tykač opravdu hodně peněz, levně nevyšel ani Mojmír Chytil. Daniel Fila si zase zaslouží šanci po úspěšném hostování v Teplicích a ignorovat Ivana Schranze, který dal na evropském šampionátu tři branky a řadil se spolu s Harrym Kanem či Danim Olmem k nejlepším střelcům, to by byl hřích.

Takže se z Jurečky stalo doslova a do písmene páté kolo u vozu. Vypadá to, že přes to nejede vlak. Absurdní situace, že? Vždyť tenhle frajer dal za uplynulé tři sezony naší nejvyšší soutěže 56 branek a na dalších 12 přihrál! Ještě dva podobné roky a bude klepat na bránu Klubu ligových kanonýrů. Ve 30 letech už asi nemůže pomýšlet na angažmá v některé z elitních evropských lig, ale o gólové hráče je jistě zájem i jinde. Jenže co s tím, když nehrají?

A tak si říkám, proč nezkusit dát dohromady to, co fungovalo, tedy Jurečku a Slovácko? Aspoň na půl roku v rámci hostovačky. Pro všechny tři strany by to byla situace win-win-win. Slavia by ušetřila na platu, osvědčený kanonýr by získal důstojnější minutáž a celek z Moravy by konečně měl na hrotu spolehlivého zakončovatele se zabijáckým instinktem. Toho nyní nemá.

Zatím využívá vysokých bijců Rigina Cicilii, Marka Kvasiny a Filipa Vechety. Ti se ovšem v ročníku 2023/2024 trefili dohromady pětkrát. V létě k nim přibyl běhavý a rychlonohý Matyáš Kozák ze Sparty, jenže ani ten zatím nepotvrdil pověst obávaného šutéra, kterou kdysi získal v letenském béčku ve druhé lize.

Svěřenci Romana Westa v dosavadních dvou vystoupeních vyprodukovali všehovšudy čtyři střely na branku. Moc vyložených příležitostí si ani nevytvářejí, a když už se jim to povede, jsou v zakončení nedůrazní.

Něco tedy musejí změnit. Vím, že střelci jsou nedostatkovým zbožím. Na Slovácku navíc zjistili, že od Jurečkova odchodu takového snajpra postrádají. A pokud se nechtějí namočit do problémů se záchranou, musejí vytáhnout nestandardní řešení. Tenhle tip by rozhodně nebyl šlápnutím vedle.