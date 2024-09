Jinoch v Dukle nezanechal téměř žádné resty. Kdo po něm? Psotka je volný

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | O víkendu se po dlouhých třech týdnech konečně vypravím na fotbalovou Chance Ligu a budu čekat mimo jiné na to, jak si v Olomouci povede nováček z Dukly, jehož zápasy pravidelně komentuji. Pro hosty to bude první utkání po odchodu sportovního ředitele Josefa Jinocha, který se paradoxně a tak trochu i ironií osudu rozloučil v předvečer nástupu nového spolumajitele, s nímž může být klub bohatší a tím pádem úspěšnější.

„Byl nejlepším sportovním ředitelem, jakého jsme zde za mého působení měli,“ prohlásil předseda představenstva Bohumil Paukner.

Myslím, že by se s tímto názorem dalo přinejmenším polemizovat. Pamatuji éru Güntera Bittengela, kdy Dukla sahala po účasti v pohárové Evropě, hrála pěkný kombinační fotbal s moderními progresivními prvky, měla dlouholetou koncepci spojenou s jedním stálým trenérem, nastupovali za ni bývalí či budoucí reprezentanti, pyšnila se vynikajícím skautingem (zejména v zahraničí) a dokázala hráče posouvat do Sparty či Plzně.

Ale beru - byla to jiná doba s výhodnějšími ekonomickými možnostmi, kdy uhlí nebylo sprosté slovo. Přesto mi to prohlášení přišlo trochu nadsazené. Když jsem se však nad ním trochu hlouběji zamyslel, chápu, co k němu majitele klubu vedlo. Začneme si odškrtávat úkoly, s nimiž Jinoch před dvěma lety do Dejvic přišel, a zjistíme, že po sobě nezanechal téměř žádné resty.

Mít na lavičce velké trenérské jméno? Ano.

Podržet ho a dát mu důvěru v době výsledkové krize? Ano.

Postoupit do ligy? Ano.

Stabilizovat kádr? Ano.

Udržet po postupu drtivou většinu klíčových hráčů? Ano.

Zapracovat mladé talentované odchovance? Ano.

Využít situace na trhu a získat ostřílené posily? Ano.

Dát dohromady realizační tým s potřebnými zkušenostmi a kontakty na velké kluby a reprezentaci? Ano.

I proto Dukla zatím nepůsobí jako vyjukaný nováček a postupně se zlepšuje. Viděl jsem všechna její domácí vystoupení a progres mohu potvrdit. Od úvodního poněkud zbytečně zakřiknutého výkonu s favorizovanou Plzní až po přesvědčivou výhru nad konkurenčními Českými Budějovicemi jde nahoru. Ani od těch nejsilnějších protivníků nedostává žádné velké příděly, má spolehlivého brankáře a díky tomu málo obdržených gólů a v šestibodových zápasech obírá týmy, s nimiž pravděpodobně svede souboj o záchranu.

Sedm bodů po sedmi kolech je dobrý vklad, navíc s vyhlídkou na příznivější vylosování ve druhé části podzimu. Oproti chaoticky působícím Českým Budějovicím, trápícím se Teplicím a nevyrovnaným Pardubicím působí Dukla jako oáza klidu, kde nikdo nezmatkuje a nepanikaří.

Všichni jsou si tam vědomi své síly a hlavně slabin. Ta Achillova pata spočívá především v neproduktivní a neefektivní ofenzivě. Pouhých pět nastřílených branek by se ještě dalo odpustit, byť tři z nich padly do sítě nebohých Jihočechů. Vždyť takové Slovácko má ještě o jednu méně. Horší je to s vytvářením šancí. Dvanáct střel na bránu za sedm zápasů je naprosto tristní bilance.

A tady je potřeba hledat hlavní rezervy, kde Jinoch nesplnil svou misi úplně beze zbytku. Nepodařilo se mu doplnit kádr a zvýšit konkurenci tak, aby soupiska oplývala větším počtem kreativních hráčů s kvalitní finální fází a přesnou muškou. Na jeho obranu lze namítnout, že jsou v českém fotbale obecně nedostatkovým zbožím (stačí se podívat na šílená představení národního mužstva), a když už se najdou, radši za královský plat vysedávají ve velkoklubech na lavičce, než aby se šli často jen o pár kilometrů dál prát o udržení. Ovšem to je na jiný rozbor.

Vymlouvat se na to každopádně nedá. Dukla takové hráče rozhodně měla získat. Nutně je potřebuje.

To je však skutečně snad jediný Jinochův dluh, který po sobě zanechal. Jinak to byla úspěšná štace, na níž zúročil vše, co se naučil ve Slavii, Liberci či právě Mladé Boleslavi, kam se opět přesouvá. Asi ne náhodou jej tam znovu chtějí.

V jiných úspěšných klubech pracují na podobných pozicích lidé jako Tomáš Rosický nebo Daniel Kolář. Jinoch je pro mě představitelem spíše té staré školy. Ale jak vidíte, stará, mladá – je zbytečné to řešit. Ukázaná platí a on se na posledním angažmá rozhodně má čím pochlubit.

A Duklu tak kromě hledání gólových hráčů čeká také pátrání po novém sportovním řediteli. Jak tak koukám, Zdeněk Psotka je po odchodu z Brna volný. Možná nezůstane dlouho bez práce.