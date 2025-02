Plzeň musí nejen proti Liberci ukázat, že nemá jen jedenáctku vyvolených

BLOG TOMÁŠE RADOTÍNSKÉHO | V sobotu večer se vypravím do Doosan Areny, kde mě čeká přímý přenos utkání 21. kola fotbalové Chance Ligy mezi domácí Viktorií Plzeň a hostujícím Slovanem Liberec. Jakkoli výrazně favorizuji hráče průběžně druhého týmu tabulky, nepředpokládám, že by to měli jednoduché. Ani ne tak kvůli soupeři, jako spíš sami kvůli sobě.