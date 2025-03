Televizní sport vstupuje do nového světa. O2 TV Sport končí, Oneplay začíná

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Vrcholem tohoto týdne ve fotbalové Chance Lize bude 313. derby pražských „S“, které tradičně vysíláme v rámci velkého studia v přímém přenosu. Pro nás to bude poslední víkend pod značkou O2 TV Sport. Dovolte mi proto, aby mé dnešní zamyšlení nebylo tolik o fotbale, nýbrž trochu osobnější. Laskavý čtenář jistě promine.

Je tomu přesně deset let, co jsem od výkonného ředitele Marka Kindernaye dostal nabídku postavit s ním novou televizi. Znali jsme se už dlouho, a proto jsem se moc nerozmýšlel. Lákala mě představa zkusit zase něco jiného.

Měl jsem v životě to štěstí, že jsem byl často u nových projektů. Již na začátku své komentátorské kariéry jsem dostal jedinečnou možnost učit se od televizních legend v české verzi Eurosportu, která krátce předtím vznikla. Pak jsem stál se spoustou dalších špičkových profesionálů na startu Sportu 1 a zase to byla výborná škola. S Markem Kindernayem jsme rozjeli Galaxii Sport a posléze Nova Sport a získali řadu užitečných zkušeností, které nám v roce 2015 pomohly při zrodu zbrusu nové sportovní stanice.

Vybral jsem si jako šéfkomentátor do týmu nové kolegy. Některé starší osvědčené, jiné zase mladší neokoukané. A pustili jsme se do práce. Byla jí fůra. A je pořád. Myslím, že na ni můžeme být hrdí.

Kdyby mi tenkrát někdo řekl, kam až to dotáhneme, možná bych mu ani nevěřil.

Dostali jsme za úkol přilákat statisíce diváků. Letos už to budou v podstatě miliony.

Začátky s jedním přenosem z české ligy týdně

Začínali jsme s jedním kanálem a jedním přenosem z české ligy týdně. Dnes vysíláme všechny a poskytujeme divákům servis, jaký zde nikdy v historii nebyl. O totéž se neustále snaží kolegové z hokejového, tenisového či basketbalového oddělení.

To vše samozřejmě něco stojí, a tak jsme museli všechny zájemce naučit, že za kvalitní sport v televizi se platí. Tak, jak je to běžné všude ve světě. Bylo těžké přesvědčit českého televizního diváka, protože v řadě případů měl pocit, že mu bereme něco, na co má nárok zadarmo.

V současnosti už to snad vnímá jinak. Obrovský rozmach placených platforem zcela proměnil svět na obrazovce. Pryč jsou doby, kdy člověk běžel domů, aby stihl svůj oblíbený program. Lineární sledování televize je minulostí. Každý si dnes může pořad pustit a zhlédnout zpětně, nahrát si jej, nebo využit multidimenze a přepínat.

Za těch deset let se toho stalo opravdu hodně. A nejen v televizi. Svět kolem nás prošel neuvěřitelnými turbulencemi. Zažili jsme někdy hezké, občas i těžké časy.

Ta černá skříňka tu však s námi byla pořád. A zase bude. Jen se v budoucnu bude nadále vyvíjet. Kam až a do jaké podoby? To se dá těžko predikovat, ale odhaduji, že jednou úplně zmizí televizní vysílání, jak jsme jej znali kdysi. A zůstane jen televizní sport.

Všechno ostatní člověk uvidí jinde. Filmy, seriály, dokumenty, reality show, hudbu, dětské pořady, koneckonců i zpravodajství. Opravdu nebude nutné čekat do půl osmé večer, abyste se dozvěděli, co se ten den událo.

Jediná věc, která se vždy bude odehrávat tady a teď, je přímý přenos sportovního utkání. Pak už nemá smysl se k němu vracet. Všichni znají výsledek a baví se o něm.

Takhle to v naší branži chodí

Naším úkolem je přemýšlet o tom, jak vám ten vjem co nejlépe zprostředkovat a zpříjemnit. Samozřejmě, ne vždy se to povede. Udělali jsme i chyby a byli jsme za ně právem kritizováni. Včetně mě.

Dodnes si vyčítám třeba komentář k nafilmované Mingazovově penaltě z derby Slavia – Sparta na jaře 2017. Tehdy mi to sparťané vytýkali a bylo to tak naprosto v pořádku. Jindy si mě na paškál vzali zase slávisté, nebo příznivci Plzně.

Takhle to v naší branži chodí. Nikdy se nezavděčíte všem a pokaždé vás někdo považuje za něčího fanouška. Naštěstí to jde zcela mimo mě, protože je mi skutečně ukradené, kdo v české lize vyhraje titul. A jestli někomu držím palce, tak to určitě není klub z naší nejvyšší soutěže a naší země.

Daleko důležitější je, že jsme časem přišli na způsob, jak neusnout na vavřínech, chyby odstraňovat a neustále se zlepšovat: zvýšit konkurenci a dát prostor mladým! Díky projektu Akademie O2 TV Sport má každý šanci přijít a ukázat, že je lepší než my. A když se to podaří, bude dostávat složitější úkoly a větší příležitosti. Mnozí už to dokázali. A další to jistě ještě čeká. Naše společné dílo tím získává zcela jinou dynamiku.

Zároveň to pro mě osobně jakožto garanta a šéfa projektu byla příležitost podívat se do zrcadla a zjistit, kolik toho ještě neumím a na čem musím zapracovat. Je toho stále hodně, takže i v bezmála padesáti letech mám před sebou stále velkou motivaci. V tak náročné práci, kterou jsem kdysi musel dočasně přerušit kvůli syndromu vyhoření, je to neuvěřitelně silný hnací motor.

Musím říci, že Akademie je pro mě za tu uplynulou dekádu jedním z největších úspěchů, kterého jsme dosáhli. Tím jsme totiž dokázali, že myslíme na budoucnost a perspektivu.

A tak se dostávám ke zlomu, který nastane v pondělí. Vstoupíme do nového světa a já mám tedy opět kliku, že budu u něčeho, co se rodí.

Snad se vám nová služba bude líbit a strávíte u ní příjemné chvíle. Nejen se sportem.

O2 TV Sport končí, ať žije Oneplay Sport! Přeji vám mnoho krásných diváckých zážitků.