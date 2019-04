Situace ve Ferrari? Malá bezradnost s velkými dopady | iSport.cz

Úvodní tři velké ceny ročníku 2019 ukazují, že největším úkolem Ferrari by skutečně místo porážky Mercedesu mohlo být kočírování vztahu jeho dvou jezdců. Stačí vzpomenout toxickou atmosféru v Mercedesu z doby, kdy proti sobě jezdili Lewis Hamilton a Nico Rosberg.

V Austrálii, když si rychlejší Leclerc začal brousit zuby na Vettela, bylo mu zakázáno v jeho snaze o předjetí týmového kolegy pokračovat. V Bahrajnu byl rychlostní rozdíl mezi jezdci tak velký, že Leclercovi nečinilo výrazný problém nedržet se instrukce, aby zůstal za Vettelem, kterého předjel. Ve vítězství mu zabránila chyba v systému kontroly vstřikování paliva. Přišel 1000. závod v historii F1, Velká cena Číny, do které Vettel špatně odstartoval a visel za Leclercem. Vettel přes rádio vyslal signál, že by uměl jet rychleji a Leclerc dostal pokyn před sebe Vettela pustit. Jakmile se tak stalo, tak začal Vettel „zdržovat“ Leclerca, který se pochopitelně začal ptát „a co teď?“

Ferrari v této fázi závodu jelo na 3. a 4. pozici. Výměna jezdců na dráze netrvá dlouho, přijde je na několik málo sekund. Ale tyto sekundy jsou ve světě formule 1 obvykle velmi důležité, zejména pro souboje kolem zastávek v boxech. Ferrari, jako kdyby se místo boje s Mercedesem soustředilo na zajištění politické korektnosti vztahu svých jezdců. To mělo za následek to, že místo útočení se muselo Ferrari začít bránit pátému Maxi Verstappenovi na voze Red Bull Honda. Motory Honda mají v monopostech Red Bull letos premiéru, a pokud to není souboj Ferrari – Mercedes, nýbrž Ferrari – Honda v letošních velkých cenách, je to obrázek více než výmluvný.

Red Bull jedno Ferrari porazil v Číně, ale i Bahrajnu a v Austrálii dokonce oba vozy týmu z Maranella. Nevypadá to, že by Ferrari nakonec dokázalo Mercedes v Šanghaji porazit, ale mělo mít s přehledem 3. a 4. místo. Takhle z toho horko těžko bylo 3. a 5. místo. Čtenář si řekne, že to není zas až tak velký rozdíl, ale v měřítkách formule 1 je. Představuje rozdíl dvou mistrovských bodů, a k němu lze připočítat ještě jeden za nejrychlejší kolo, které si pro sebe urval Red Bull a Pierre Gasly. Celkem tři body. Stačí tento rozdíl nakumulovat přes 21 velkých cen a je z toho rázem bodů třiašedesát. Z perspektivy jediné velké ceny se bezradnost Ferrari nad tím, jak k Leclercovi a Vettelovi přistoupit, může jevit jako malichernost, ale takovým zaváháním se tým s ambicí vyhrávat závody a tituly mistra světa musí vyhnout.