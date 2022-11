Poslední šance jak zachránit sezonu? Letenští jsou před Plzní na rozcestí

KOMENTÁŘ VÁCLAVA PILNÉHO, KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Už jsou to víc jak čtyři roky, co Sparta naposledy bodovala na hřišti Viktorie Plzeň. Tuhle černou sérii musí tým z Letné nutně ukončit. Po blamáži v derby potřebují Pražané chytit do plachet čerstvý vítr. Dokáže se parta Briana Priskeho vzepřít nepřízni osudu, nebo ji plzeňští rozbijí jako porcelánovou panenku? Já se na sobotní utkání těším a jsem moc zvědavý, zda Sparta v náročném testu obstojí.

Sparťanský kouč měl se svým realizačním týmem po derby určitě o čem přemýšlet. Jeho tým podal v Edenu bezkrevný výkon a vyfasoval potupnou čtyřku. Navíc nevystřelit v takovém zápase na branku, to hraničí s ostudou. Priskemu by se teď hodila kouzelnická hůlka, protože potřebuje Spartu od základů proměnit a času je málo. Letenský tým musí ve svém srdci najít ty správné bojovníky. Do konce podzimu je potřeba ještě zachránit, co se dá.

Letenské může mrzet, že o minulém víkendu nemohli sehrát domácí utkání se Slováckem. Ano, mohlo to dopadnout dalším nezdarem, ale byla to šance na určité napravení reputace. Pokud by uspěla, tak by se v sobotním šlágru posílené sebevědomí hodilo. Přece jenom bude to Viktorka, která je jasným favoritem. Brian Priske nutně potřebuje, aby jeho tým hrál srdnatě, zodpovědně a bez zbytečných chyb. To především v obranné fázi.

Naznačilo to už domácí utkání s Hradcem Králové, který si vypracoval snad pět tutových šancí. Jenže chyby nedokázal ztrestat góly a nakonec odjel s prázdnou. Sešívaní byli v derby o poznání produktivnější a slabina letenských se projevila v plné nahotě. A Plzeň je dalším týmem, který dokáže nekompromisně trestat chyby soupeře.

Osobně jsem zvědavý, zda Sparta bude hrát opět na jednoho útočníka. Proti Hradci Králové se mi Jan Kuchta hodně líbil. Po vyloučení Čvančary ho spoluhráči dokázali velmi dobře využívat. Jenže v derby nebyl téměř vidět. V Edenu mu scházela podpora od spoluhráčů ze záložní řady. Teď navíc budou čelit nejlepší ligové obraně, která za třináct kol inkasovala jen osm branek.

Jestli chce Sparta ještě alespoň teoreticky pomýšlet na mistrovský titul, tak potřebuje ve Štruncových sadech nutně zvítězit. Pokud by se to nepovedlo, tak by byl bodový rozdíl mezi oběma týmy už propastný. A pozor, na třetí místo v tabulce se tlačí další hladoví vlčáci…