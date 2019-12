Skuhravého napadení sudího? Trest musí být přísnější, dal bych 10 zápasů | iSport.cz

Nepochopil jsem reakci Václava Skuhravého, který v zápase s Mladou Boleslaví po vhazování sestřelil asistenta rozhodčího. Dostal za to stopku na tři zápasy, což je v mých očích málo. Rozhodčímu se mohl klidně vyhnout, nevyhnul. A ještě šel rukama dopředu přímo do něj.

Hned mi to připomnělo situaci ještě z devadesátých let, kterou jsem zažil ve Zlíně. Náš hráč, Zdeněk Okál, se jenom dotknul druhým koncem hokejky rozhodčího ze střídačky, protože ho chtěl přibrzdit a upozornit na to, že jsem si s ním chtěl něco vyříkat. A dostal za to patnáct zápasů. Což prý byl tehdy nejnižší trest, který podle směrnice mohl dostat.

Přitom se do toho Zdeněk dostal vlastně nevinně. Slyšel mě, že na rozhodčího něco křičím, že si s ním chci promluvit, a hokejkou ho přibrzdil. Bylo mi ho pak líto, protože to tehdy odskákal vyloženě za mě.

Skuhravý teď na rozhodčího vysloveně vystartoval. Závažný prohřešek, rozhodčí je nedotknutelný. Ať píská, jak píská. Navíc tenhle nic nezavinil, jen házel buly a trošku se mu připletl do cesty, když hráč šel napadat. Je ale součástí hry a Skuhravý ho „sundal“ úmyslně. Za sebe bych v takovém