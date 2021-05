Tah trenérů narušil český tým. Emoce? Někdo skáče, ale nepředá nic

Rozpačitý jsem z chyb, kterých je hodně. Ale hlavně z herního projevu. Podle mého se narušila celistvost týmu, když hned na úvod nechali trenéři sedět Špačkův útok se Stránským a Lencem.

Ti kluci se zatím nechytili, byť výkony Špačka i Stránského byly poslední zápas daleko lepší. Jenže třeba Lenc, který byl jeden z nejlepších v přípravě, to odskákal. Nechytil se po pauze a celá forma, kterou má celoroční, zatím přichází vniveč.

V tuto chvíli bych se především snažil tým stabilizovat. Možná ublížilo, že trenéři mohli hned na začátku napsat tolik hráčů na soupisku. To většinou nebývalo zvykem, takže rozmýšlení nad sestavou bývalo jednodušší. Je třeba stabilizovat tým, kádr, formace. To je klíčový úkol před zápasem se Švédy. Ti byli pod palbou a porazí Švýcarsko 7:0? Bomba! Přitom Švýcaři hráli do té doby výborně, s námi skvěle. A najednou taková smršť. Švédové se chytili, o to nebezpečnější budou.

Hodně se řeší emoce Filipa Pešána během zápasů na střídačce.