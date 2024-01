Věřím, že mladí dostanou šanci. České dvacítce narostlo herní sebevědomí

KOMENTÁŘ VLADIMÍRA VŮJTKA | Je příjemné, že mladí dostávají šanci v extralize. Za Kometu naskočil teprve osmnáctiletý brankář Jan Kavan a pomohl k bodům v Pardubicích. Mladí brankáři to mají těžké, protože se do branky dostanou, jen když stabilní opory vypadnou. Jako teď Dominik Furch v Brně. Musí si na šanci počkat, ale co jsem viděl, chytal Kavan kvalitně. Jasně, ostatní z pole mu v takové situaci daleko víc pomohou. Víc se snaží střely blokovat, jsou před bránou důraznější, aby měl lehčí pozici.