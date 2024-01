Varaďa se nezmění, kompromisy dělat nebude. Vidím ho v zámoří, nebo...

KOMENTÁŘ VLADIMÍRA VŮJTKA | I po mě bylo odvolání Václava Varadi šok. Určitě nešlo o sportovní stránku, Pardubice hrály dobře, uspěly na Spengler Cupu, prakticky vedly ligu. Do zákulisí nevidím, neznám funkcionáře Pardubic, ale znám Vencu Varaďu. A vím, že to je trenér, který je velice náročný na celé své okolí. Nejenom na hráče, ale i na lidi kolem v organizaci. Právě tam bych hledal nesrovnalosti.

Pan Dědek, majitel Pardubic, mluvil o vojenské šikaně. Ale tím je Venca známý, že je velký puntičkář v tom, co všechno chce po hráčích, aby plnili. Ne všem se to líbí. Hokej je sport a sportem se máš taky trošku bavit. Být svázaný na každém úseku taky není dobré.

Nevím, do jaké míry Varaďa hráče v Pardubicích svazoval, ale v kádru je patnáct potenciálních reprezentantů. Ti mají svoje hlavy, chtějí hrát hokej i podle sebe, chtějí improvizovat. Ne jenom důsledně bránit, ale ukázat i své individuální schopnosti. Ne každému sedí, že do obrany musíš, musíš, musíš! Ne každý to snáší. Hráči proti Vencovi sice oficiálně nevystoupili a Lukáš Sedlák říkal, že ho odvolání překvapilo a stěžovat si nechodili. Ale drhnout to mohlo.

Upřímně, já s Varaďovým stylem hry souhlasím. Taky jsem hráčům říkal: