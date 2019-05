Muchová je osvěžení, Novak se mi zdá vyčichlý. Pražský turnaj na Štvanici? | iSport.cz

Díky výborným výsledkům na turnaji v Praze se Karolína Muchová poprvé v kariéře dostane do elitní stovky světového žebříčku WTA • ČTK

Česká tenistka Karolína Muchová po vydařeném turnaji v Praze poprvé v kariéře poskočila do elitní stovky světového žebříčku • ČTK

Uplynulý týden byl ve znamení pražského turnaje WTA a i já jsem do Stromovky chodil. Vyloženě na zápasy Karolíny Muchové, protože druhá naše hráčka z I. ČLTK Markéta Vondroušová se vytáhla. I tak jsem si to užil, Karolína postoupila až do finále.