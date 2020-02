Vysoká hra Zdeňka Haníka: Přísnost je taky druh lásky | iSport.cz

Vypadá sice sympaticky a tleská trenérským ctnostem. Píše ale také o údajných trenérských zrůdnostech jako obviňování svěřenců, nepřátelství, ubližování či dokonce podvody. Jako kdyby většina trenérů byla nějaká zlostná sebranka.

Ne, říkám ne!

A pokud na nějakého takového narazíte, vezměte, rodiče, své dítě a dejte je jinam, protože takhle se chová jedině trenérský ubožák, který nepatří k dětem.

Ale čtěte se mnou (cituji):

• Dítě obklopené kritikou se učí obviňovat

• Dítě obklopené výsměchem se učí nedůvěřovat

• Dítě obklopené nepřátelstvím se učí bojovat

• Dítě obklopené hněvem se naučí ubližovat

• Dítě obklopené nedorozuměním se naučí nenaslouchat druhým

• Dítě obklopené podvodem se naučí lhát

• Dítě obklopené hanbou se naučí cítit vinu … a tento kruh mohou prolomit jen silné duše…

• Dítě obklopené podporou se učí chránit

• Dítě obklopené očekáváním se učí trpělivosti

• Dítě obklopené chválou se učí sebejistotě

• Dítě obklopené ctí se učí být spravedlivé

• Dítě obklopené bezpečím se učí důvěřovat

• Dítě obklopené přijetím se učí respektovat

• Dítě obklopené láskou se naučí milovat a dávat lásku

• Dítě obklopené svobodou volby se učí zodpovědnosti za svá rozhodnutí

O tom negativním nemíním diskutovat – to je prostě selhání. Ale i to pozitivní má jisté háčky. Například nejen dítě obklopené chválou se učí sebejistotě, ale zrovna tak se jí učí i dítě, které úspěšně překonalo bolest a nezdar. Je jasné, že když mám plné hřiště dětí, tak je taky musím umravnit, občas zařvat i vynadat. Ale to přece není z nelásky.

Pracoval jsem o minulém víkendu s volejbalovými dětmi (7 až 11 let), po nichž jsem dost důrazně něco požadoval, a opakovaně je opravoval a vytýkal chyby. Jak se jejich oči rozzářily, když jsem zvolal: „Vidíš, teď to bylo lepší!“ nebo prostě jen zvedl palec, jako že to lajkuju. Byl jsem velmi přísný a tlačil jsem na pilu, abych dokázal, co všechno se dá za dva dny naučit, ale taky jsem bedlivě sledoval jejich oči, zda jsou ještě se mnou, anebo musím dát nohu z plynu a přepnout na zábavnější aktivitu.

Copak ubližování dětem je cílem trenéra? Copak je běžným jevem, že trenér projevuje nepřátelství k dětem? Ne, ne, přátelé. Skutečné trenérské nešvary jsou jiné: nedůslednost, myšlenková setrvačnost, nevzdělanost či pohodlnost.

Jako trenér jemně odvažuji mezi přísností a benevolencí, mezi důsledností a tolerancí. Stále musím mít ruku na tepu, abych děti na jedné straně něco naučil – a učení bolí, a na druhé straně je bavil. Přece základem trenérské práce je bezvýhradná láska ke své profesi, tedy potažmo k dětem. Zdaleka ne každý ji má, ale já bojuji proti ignorantství a neschopnosti se vyvíjet.

No, a o výsměchu nebo nepřátelství nechci ani uvažovat – to jsou nástroje trenérských chudáků, kteří potřebují léčit. Doufám, že jich je nepatrná menšina. Chtěl jsem jen říct, aby nám z toho všeho pozitivního šílenství nezmizela PŘÍSNOST – to je totiž taky druh lásky.