Vysoká hra: Sport nám bude dobrý, nejlepší rouška je z imunity | iSport.cz

Virus zaskočil všechny. Moudré hlavy se liší v názorech, jak se k epidemii postavit. Mám blíž ke švédskému řešení, ale přiznávám, že o imunologii vím málo, a tak se krotím v hlásání nějakých pravd. V jedno ovšem doufám, totiž že panika z první vlny nezvítězí a od září se sportovat bude, ligy poběží a dojde i na mezinárodní akce.

Prorockého prohlášení se vyvaruji, ale jednu věc tuším od začátku této lapálie a postupně se začíná potvrzovat: že na zdravého a silného jedince si vetřelec z východu tak snadno nepřijde. Zaprvé se mu hůř dostává pod kůži. A zadruhé, když se tam už vloupe, tak snadno domorodce nezlomí (rozuměj: lehký průběh nemoci).

Od počátku mimořádného stavu mě překvapovalo, a roztruboval jsem to všude kolem sebe, proč to, co držíme ve svých rukách – tedy odolnost neboli imunitu – řešíme až na druhém místě. Naopak v tom, co je pouze situační řešení, se chováme jako poslušné stádo. Asi je správné, abychom na sebe neprskali ze vzdálenosti půl metru a myli si ruce svědomitěji než dřív.

Ale hlavní protizbraní není rouška! O té hlavní protisíle, kterou má člověk jen a jen ve svých rukách, se začalo mluvit podstatně později a její váha není doceněna doteď. Od začátku rouškování slyšíme desetkrát denně o nutných bezpečnostních opatřeních a nutnostech. Fajn. A co imunita?

Nenastala vypuknutím epidemie ta nejlepší doba, kdy lidé na nějaký čas neměli roupy, opravdu se báli i podat si ruku, připomínat jim několikrát denně, aby kultivovali svoji hlavní zbraň - imunitu?

IMUNITA je přece schopnost organismu rozeznat své od cizího a proti cizímu reagovat, resp. ho zneškodnit. Imunitní systém nepřetržitě vykonává dozor nad celým organismem, likviduje cizorodý materiál pronikající do něj z okolního světa a podílí se na odstraňování poškozených vlastních buněk. Není imunita hlavním nástrojem v boji proti nákaze? Není to náhodou tak, že při oslabení imunitního systému je snížena odolnost proti viru? Proč tohle neslyšíme desetkrát denně z rádia?

Rouška z imunity

Když doposud není na koronáč žádný lék, je naše imunita jediný způsob, jak se bránit. A imunita se posiluje jinak než rouškou, nebo ne? Myslím, že dobrou kondicí a rozumným životním stylem. Dobře, dobře... Už to slyším: to každý nemůže zvládnout, jsou tu staří a nemocní lidé. Ti nemají čím bojovat. Ano, ty musíme chránit, možná bohužel na čas i izolovat. Ale není jich většina.

I celebrity se předháněly, jak demonstrativně předváděly nošení roušek. Ale proč v době, kdy máme nabito, abychom hlásali péči o své zdraví a propagovali sport nebo alespoň pohyb, děláme všelék z roušky a dezinfekčních prostředků?

Bezpečnostní opatření jsou nutná, ale skutečnou a pravou rouškou je imunita. A ještě něco. Není to náhodou i tak, že mezi řadou faktorů zevního prostředí má na sníženou imunitu vliv i nadměrný stres? Není rouška tak trochu stresor? Nebo, a to je ještě horší, zajímavý módní doplněk? A když už musí být, není namístě říct, že rouška látková má stejný nebo možná menší účinek než rouška z imunity?

Nemohl jsem dva měsíce hrát tenis ani plavat, to mě štvalo, a tak jsem byl nucen jezdit do omrzení jak blázen na kole či kolečkových bruslích osamělým centrem Prahy. Skákal jsem do Labe i do Vltavy v rámci otužování. Tím vším jsem si šil roušku z imunity, a i kdyby mě koronáč dostal (blížím se přece jenom pomalu do rizikové skupiny), nic to nemění na tom, že většina zdravých a odolných lidí má obranu proti viru především ve svých rukou.

Nám sportovcům je to vcelku jasné, a proto, drazí nesportující spoluobčané, následujte nás. Nemusí to být jen sport, stačí jen pohyb a studenou sprchu na pár vteřin taky vydržíte. Jo, a dobrou náladu. Jistě, můžete si místo toho všeho udělat třeba křížek na čelo, ale dokud nepřijde vakcína, raději bych to neházel na Pána všemohoucího a vsadil na roušku z imunity, zkrátka „silnější pro život“.

Tak se ostatně jmenuje kampaň Českého olympijského výboru, s níž se ideově spojili profesoři Jan Pirk, Pavel Pafko, Cyril Höschl či Pavel Kolář. A vůbec, silnější pro život i psychicky, morálně a hodnotově. To je dobrá karta, s tou se dá hrát nejen proti viru.