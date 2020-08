Plná tribuna? Šéf atletiky Varhaník vysvětluje. Souhlasí s Jágrem | iSport.cz

Tribuna bouřila a televizní kamery to zabíraly naplno. Jenže tahle realita trochu klamala. V Plzni bylo na stadionu dohromady 1400 fanoušků, na hlavní tribuně 790. Organizátoři se dušují, že veškerá nařízená opatření dodrželi.

Jak vysvětlíte lidem, kteří v televizi viděli plnou tribunu, že se vám podařilo omezením vyhovět?

„Tady jsme měli výhodu, že jsme měli zvolenou Plzeň, kde tribuna splňuje limit. My jsme prodávali 1400 lístků, což bylo v rámci opatření do 2000. Tam jsme našli shodu. Kdybychom měli stadion větší, museli bychom prodávat jen tuhle kvótu a vypadalo by to jinak. Zrovna tady jsme se docela dobře trefili. Máme tady separátní tribunu s jiným vchodem.“

Jak jste postupovali při organizaci akce?

„My všechny naše akce jdeme velmi citlivě, s nějakým doporučením, restrikcemi vlády České republiky. Jednak se všude snažíme komunikovat s místními hygienickými stanicemi. Hledáme řešení, vysvětlujeme si ty věci. Určitě nechceme ohrozit především naše atlety. Na druhou stranu já si nemyslím, že situaci vyřeší to, že se někde všichni zavřeme. Ta pandemie tady s námi je. Nějak to běží dál.“

Souhlasíte s názorem Jaromíra Jágra , který v nedávném rozhovoru pro deník Sport uvedl, že pokud se aktuální situace nezmění, vážně to ohrozí existenci profesionálního sportu? Zaslouží si sport speciální dohodu se státem?

„Určitě. Já jsem přesvědčený, že každé odvětví má svá specifika. Sport určitě taky. U kolektivních sportů je to asi o něco specifičtější než u těch individuálních. Mustr toho posílat všechny kluby do izolace, karantény, pokud tam najdou jeden, dva případy, ten nemůže vést k dobrému konci.“

Co s tím?

„Pokud se vyvinula nějaká chytrá karanténa, tak ta aplikace se bude muset hledat i pro týmový sport. Především pro týmové sporty, kde jakmile se neodehraje kolo ligy, tak je ohrozí. Sport je náchylný na to, když to přerušíte. Jde něco posunout, jde to posunout jednou. Olympiáda se posunula, ale už není kam ji posunout.“

Jak tyhle problémy řeší atletika?

„Mistrovství Evropy jsme měli pojištěné proti zrušení, nic moc se ekonomicky nestalo. Ale do budoucna to takhle nepůjde. A ten sport to může fatálně ochromit a ohrozit. Snažme se udělat dominantní národní šampionát a vytvářet pro sportovce podmínky, abychom to aspoň na národní úrovni mohli udržet. Nejhorší je nedělat nic.“

Jaké reakce na šampionát se k vám dostaly?

„Reakce jsou naprosto neuvěřitelné. Je vidět, že hlad potom, aby se atletika vrátila do normálního závodního režimu, jak se to povedlo tady, je velký. Myslím, že je to úžasné, Těší mě, jak k tomu atleti přistoupili, že se tady můžeme dívat na normální, krásnou atletiku, jak jsme byli zvyklí.“