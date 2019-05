Češi baví! Kápo Voráček září. Teď to dotáhnout do konce! | iSport.cz

Výhra nad silnými Švýcary to jenom potvrdila. I když v závěru to tedy byly nervy… Ale další výhra se počítá. Češi baví sebe, fanoušky, hokejový národ se dostává do varu. I v minulých letech byla atmosféra před zápasem o všechno vyhecovaná. Říkalo se: Teď už to přece přijde. Musí!

Ovšem tentokrát je situace nadějnější. Takhle vyladěný tým do čtvrtfinále už dlouho nekráčel. Naposledy právě tady v Bratislavě v roce 2011. V lecčems to tehdy partu připomíná. Hraje skvělý ofenzivní hokej. Během skupiny si vybudoval respekt. Soupeři tuší: Pozor na ty Čechy…

A hlavně: mužstvo má skvělého lídra. Jakub Voráček vyrostl ve velkého kapitána. V tahouna. Sám mluví o tom, že se o tom, jaký byl lídr, rozhodne až po turnaji. Jak dopadne. Ovšem právě síla jeho osobnosti dává naději. Medailovou. A proč ne přímo zlatou?

Voráček hraje v obdivuhodné pohodě. Nikdo z českých hráčů od roku 1993 nezískal na mistrovství tolik bodů. V devětadvaceti letech je na vrcholu sil. Na bratislavském ledu předvádí svoje nejlepší výkony v reprezentaci. I mimo.

Tým si šéfuje, o tom žádná. To je vidět i na detailech. Jak ostatní povzbuzuje. Jak včera jasným gestem ukázal na střídačku: vezměte si výzvu! Věděl, proč to dělá. Byl to možný klíčový gól. Cítíte to i od hráčů. Jak o něm mluví jako o super kapitánovi. Jasně, nikdo ho do novin nebude hanit… Ale znáte to. Jsou situace, kdy vycítíte, že volí diplomatická slova. Tady ne.

Přijel, i když jeho přítelkyně byla těsně před porodem. I tohle ukazuje, jak moc už dopředu toužil v Bratislavě uspět. K reprezentaci se připojil hned druhý den poté, co se mu narodil syn Matěj… a hned rozhodl bitvu s Lotyši.

Vytvořil báječnou dvojku s Michaelem Frolíkem. Poctivý pracant rozbalil i ofenzivní um. Je radost se na něj koukat.

Své si odvádí i kouč Miloš Říha. Před šampionátem v dlouhé přípravě ne všem hráčům vonělo, že se při trénincích hodně bruslí. Byla to dřina. Byla kolem toho v mužstvu i vášnivá interní debata. Teď se ukazuje, byl to dobrý krok. Mužstvo působí živě, energicky. Bruslení je skvělé, což si pochvaluje i kapitán Voráček. I jemu to jezdí. Je první vepředu, první vzadu.

Hráči dali do kupy vnitřně silný tým. Věří si. Bojují jeden za druhého. Jestli to jindy bývá klišé, tady ne. Podívejte, jak žije střídačka. Z hokejistů prostě tryská nadšení. A touha: my chceme medaili! Zvlášť před tak skvělými fanoušky. Na ledě by si vytrhli nohy ze zadku, jak se říká.

Na čtvrtfinále mohou jít Češi sebevědomí. S pocitem, že už dlouho nebyli takhle vyladění. S ofenzivní silou. Lídrem. Koučem, který umí navodit vítěznou atmosféru. Ví, jak vyhrávat. Jak mužstvo neznervóznět v době, kdy přichází ten největší zápas.

Naladění je tedy před dnem D ideální. Teď už jen to zvládnout. Ale už teď bude na co vzpomínat. Na Bratislavu 2019. Kdy tady Češi bavili. A mají na to, aby bavili až do konce.