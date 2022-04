Proč chce hrát Jágr dál? Ví, jakou má cenu… Ordinoval dril, a dobře udělal

KOMENTÁŘ ZDEŇKA JANDY | Další mise hokejového nestora odškrtnutá. Kladno zůstává extraligové, v Chomutově, dočasném azylu, ještě doznívají oslavy… A co dál? Zásadní otázka, která vás napadne jako první. Bude Jaromír Jágr hrát dál? Podle informací Sportu by měl pokračovat. Možná to v rozhovorech po utkání neřekne naplno, ale znáte ho… Na jasné soudy v tomhle ohledu moc není. Uvidíme, záleží, jak se budu cítit, jestli na to budu mít…

Ale jeho srdce ho i dál požene na led. Ne snad proto, že by si myslel, že bez jeho útočných příspěvků by Rytíři byli poloviční. To ne, už má soudnost, sám se během sezony stáhnul. Ale i v padesáti to v sobě pořád má, není to tak, že by v sestavě zabíral místo. I v baráži to ukázal. Hlavně ty jeho přihrávky!

Ale dobře ví i jinou věc. Už na to nekouká z pozice hráče, ale hlavně jako majitel. Uvědomuje si, že svůj produkt lépe prodá a pro klub sežene peníze snáz, když ví, že v sestavě bude mít stále číslo 68… Několikrát mluvil o tom, že majetkově vstoupil do klubu hlavně proto, že převzal rodinnou štafetu po otcovi.

V minulosti prohlásil: Dokud bude dýchat, nemůžu mu udělat, že bych se toho zbavil… Rodina je pro něj nejvíc. Bere to hodně emotivně. I proto baráž vnitřně prožíval, na střídačce hecoval, řval po rozhodčích. Dřel i na místech, která na vrcholu kariéry ani neznal…

I proto bude dál hrát náročnou dvojroli. Hráč i majitel. A možná i hrající trenér? Ani to není vyloučené.

Marketingová cena klubu s hráčem 68 a bez něj? To je prostě zatracený rozdíl. Také proto jde bojovat dál. Že by hazardoval se svým jménem? Takový hokejový velikán už si ho zkazit nemůže… Mimochodem, ještě jeden nesplněný úkol má ve svém bohatém hokejovém kalendáři. Na prosinec se odložil venkovní zápas. I ten si chce ještě střihnout.

A proč Rytíři zvládli baráž nad bojovnou Jihlavou? To hlavní se odehrávalo ve čtyřicetidenním herním vakuu. Jak zařídit, aby tahle pauza Rytíře neudusila? Probíhaly interní diskuse, do kterých se majitel pochopitelně intenzivně zapojoval. Zatímco Dukla byla neustále v herní pohotovosti a odkrajovala jednu ostrou bitvu v play off za druhou (celkem šestnáct), Kladenští odehráli jenom čtyři přípravné duely.

Takže co s tím? Ani Jágr , protřelý rutinér, jenž si v hokeji prošel vším možným i nemožným, s tak dlouhou pauzou neměl zkušenosti. Rytíři se stali pokusnou laboratoří. Legendární majitel ale měl jasno, postupně v něm uzrál jednoznačný pohled: Makat, makat, makat!

Ne každému to bylo po chuti. Ale Jágr trval na svém, nenechal si to rozmluvit, týmu ordinoval drsné tréninkové dávky. Dvoufázové porce. I sami hráči a lidi z týmu offrekord před baráží přiznávali: No, sami jsme zvědaví, co to s námi provede…

Obávali se, aby hráči nebyli přetažení, unavení, čímž by přišli o výhodu právě z toho, že by oproti Dukle měli být fit a čerství. Nakonec se ukázalo, že sázka na makačku vyšla.

Rytíři tedy zůstávají extraligoví. Vedle intuici svého majitele děkují hlavně dvojici Plekanec – Kubík. Týmový kapitán zraje jako víno, odehrál skvělou sezonu. Byl to on, kdo báječnými výkony táhnul tým i v baráži. A pro Rytíře dobrá zpráva: také on by měl pokračovat. Stejně jako střelec Kubík, který chytil životní formu.

Kladno tedy zůstává mezi elitou. Bude hrát už důstojnější roli? Zdá se, že by mohlo. Jágr byl tentokrát aktivní i v pozici šéfa a manažera, o sestavě pro příští rok přemýšlel s předstihem. Je podepsaný i kanadský gólman Landon Bow. A znáte to – brankář je základ.

Vzpruhou by měl být pro mužstvo i návrat domů. Rekonstrukce zimního stadionu v Kladně by se měla stihnout. I když to bude jen tak tak.

I to by mohl být důvod, proč by tentokrát kladenská extraligová mise mohla být delší. Nejenom krátká epizodka.

