Kladno na dno! Motor slaví prázdniny. Klobouk dolů před kluky, děkoval kouč

Rozpoutaná euforie v narvané Budvar aréně připomněla loňskou oslavu skolení Pardubic ve čtvrtfinále play off. Ale kdeže loňské sněhy jsou… Vítězům začínají dlouhé prázdniny. Po nedělním výletu do Plzně jim končí sezona a začíná dlouhé přemýšlení. Mizerný ročník, nutno dodat.

Po loňském bronzu přišel strmý pád o deset příček, s úlevnou spásou až na poslední chvíli. „Musím vyzdvihnout kluky, kteří do zápasu šli. Už několik posledních kol měli horečky, byli zranění, dobití. Za normálních okolností by byli mimo na několik týdnů. Ale hráli proto, že nikdo jiný hrát nemohl a já jim za to děkuju. Klobouk dolů, jak to zvládli,“ chválil do kabiny kouč David Čermák.

Také on byl pod velkým tlakem. „Jsme rádi, že nehrajeme baráž a přeju Kladnu, aby ji zvládlo,“ dodal trenér, jenž loni Rytíře v prolínačce úspěšně vedl.

Kladenští hokejisté tedy zůstávají na svém, čeká je tradiční vyvrcholení s nejlepším týmem Chance ligy. Baráž startuje až 16. dubna, před rokem v ní Rytíři skolili Jihlavu.

Lidé nalepení pod stropem haly, desítky lidí na stojáka v místech, kde se obyčejně hokej nesleduje. Každý chtěl být u toho. Vidět kdo s koho v rámci ultimátního duelu. Jihočeši věděli, že jim záchranu obstarají tři body. Být dva, drama pokračuje nedělním posledním kolem.

Prvních dvacet minut k neděli směřovalo. Potvrdily se předpoklady o tom, že na kladenské straně je méně trémy. Hosté byli pohyblivější, živější, na nic nečekali a chtěli si dojít drze pro tři body. Tlaku chyběla podařená finální fáze. Přitom moc nechybělo. Třeba kdyby Adam Kubík ve 13. minutě lépe zakončil dravý průnik a ve výborné pozici neminul. Aktivita Rytířů vyústila ve dvě přesilovky, jenže modří s nimi naložili žalostně. Tady hledejme jeden ze zásadních klíčů bitvy.

Motor nabral otáčky díky první početní převaze z 25. minuty. Ačkoli ji neproměnil, získal půdu pod nohama. A pak už to přišlo. Konec 27. minuty a působivé vyšachování kladenské defenzivy na trase Šenkeřík, Vondrka , Valský přineslo vedení.

Za 94 vteřin první trefou sezony na domácím ledě roztančil davy Zdeněk Doležal. Po dalších pěti minutách gólman Adam Brízgala nezpacifikoval neposedný kotouč vypálený Petrem Šenkeříkem od modré, aby dokonalou gólovou průtrž podtrhl po další minutě z brejku Filip Přikryl. To už se ve VIP prostorách mohlo chladit šampaňské. Nehledě na jistou ztrátu koncentrace budějovických hráčů, kteří nechali brankáře Dominika Hrachovinu dvakrát ve štychu.

V téhle fázi duelu však nejvíc zaujal bizarní moment, kdy bek Kristaps Sotnieks během hry naskočil ze střídačky za Landonem Bowem, aby mu předal novou hůl za zlomenou. Stal se šestým hráčem v poli a musel na trestnou. V depresích a vzteku pak končil duel Jake Dotchin, faulovaný před pátou trefou Motoru.

Kladno odjelo zklamané domů, zítra pořádá první přípravný duel na baráž proti Karlovým Varům. Následuje 41 dnů dlouhá přestávka bez mistráku. „Nikdo si neumí představit, jak jsme rádi, že do baráže nemusíme,“ dal najevo ohromnou úlevu veterán Michal Vondrka, jenž plánuje definitivní konec kariéry.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:59. Valský, 28:33. Doležal, 32:53. Šenkeřík, 33:59. Přikryl, 55:44. Vráblík Hosté: 37:18. Filip, 45:00. Klepiš Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Hovorka – Dzierkals, Pech, Gulaš – Vondrka, Hanzl, Valský – Čachotský, M. Toman, Doležal – Strnad, Raška I, Přikryl. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Ticháček, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Babka, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Lhotský Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

