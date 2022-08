Německé šílenství: dvě zlata i osm štychů. Bolest necítím, zářila vítězka

Reprezentant ve skoku dalekém Radek Juška obsadil v Mnichově devátou pozici na ME • Reuters

PŘÍMO Z MNICHOVA | Neřekli byste, co dovede takhle blondýnka s jemnou tvářičkou. Gina Lückenkemperová drtila dráhu tak dlouho, až se na samé cílové čáře natlačila před Švýcarku Kambundjiovou a finále ženské stovky na ME v Mnichově skončilo totálním šílenstvím na Olympijském stadionu. Hned za cílem však nová šampionka upadla a skončila v nemocnici.

„Sladká Caroline! Oh! Oh! Oh! Dobré časy asi nikdy nebyly takhle dobré!“

Němci si prostě své sportovní úspěchy dovedou vychutnat úplně naplno a starodávný hit Neila Diamonda se jim k tomu báječně hodil.

Na Olympijském stadionu v Mnichově bylo přes 40 000 lidí. A ti prostě šíleli radostí.

Sprinterka Gina Lückenkemperová byla první z nich, euforie v tu chvíli naprosto převálcovala bolest poté, co se těsně po těsném cílovém souboji drsně svalila na levé koleno.

„Právě teď necítím vůbec nic, mám v sobě tolik adrenalinu. Stadion byl dneska absolutně úžasný, jsem vám všem vděčná!“ hlásila Lückenkemperová do mikrofonu.

Dívka s rozpustilou přezdívkou Lücki už před čtyřmi lety skončila na stovce druhá na ME v Berlíně a už z roku 2016 z Amsterdamu má bronz na dvoustovce. Tentokrát zaútočila v posledních metrech a na cílové čáře v dramatickém doběhu předčila Kambundjiovou a Britku Daryll Neitaovou.

Krátce po doběhu se jí ujali zdravotníci. Už se zabandážovaným kolenem se nechala vyfotit u tabule se svým vítězným časem. A pak žádné tiskovky, ale rovnou do nemocnice.

Lückenkamperová se z ní do hotelu německého týmu vrátila až deset minut po jedné hodině ráno s osmi štychy na zraněném koleni.

„Vlastně ani nevím, jak jsem se zranila, jestli při pádu, nebo při něčem jiném. Ale jsem O.K. Jsem na vrcholu blaha a pořád si to nedokážu uvědomit,“ radovala se.

V kouzelném bavorském večeru ale nebyla sama. Podobný útok ze zadních pozic jako ona předvedl desetibojař Niklas Kaul. Po první polovině závodu sice jasně vedl Švýcar Simon Ehammer, který měl po polovině soutěže dokonce téměř 100 bodů náskok na světový rekord Kevina Mayera.

Ehammer má ale druhý den špatný, v posledních dvou disciplínách zvadnul a Kaul naopak předvedl fantastické výkony v oštěpu (76,05) a v závěrečné patnáctistovce (4:10,04). A nakonec vyhrál výkonem 8545 bodů s pohodlným náskokem před stříbrným Švýcarem. Kaul, světový šampion z roku 2019, kterého pak zastavilo zranění, přivedl stadion poprvé do vytržení.

„Tohle je šílenství. Nikdy nezapomeneme, co se tady dnes večer událo,“ líčil Kaul. „Před oštěpem jsem byl docela dole, říkal jsem si, že je zlato pryč. Ale 76 metrů mi ukázalo, že jsem po operaci lokte zpět. Před patnáctistovkou jsem se nedíval na výsledky. První kilometr byl o pět sekund rychlejší oproti plánu. Diváci mě hnali dopředu. Málem mi upadly uši! Neuvěřitelné! Šílené!“