Vondrová kriticky: Doma jen běháme jako blbci! Ostatní nám dost utekli

Je jednou z mála českých závodnic, která se drží v evropské špičce. Na ME v Mnichově se ale čtvrtkařka Lada Vondrová časem 51,83 nedostala do finále a ve snaze o zlepšení se dívá do jiných evropských států, které teď září. „Dělají to podle mě daleko víc chytře než my. My jenom běháme jako blbci. Soupeřka mi říkala, že je to sport a že někdy to je nahoře, někdy dole. Ale mně přijde, že se teď držím jen dole,“ říká Vondrová.

Co udělat, aby to šlo zase nahoru?

„Nevím, musím říct, že v tréninku to bylo hodně nahoře, i v rozcvičení. Nevím, jestli jsem si věřila až moc, zatáhla ruční brzdu a celou dobu si to hlídala. Pak jsem zatáhla a nebylo to tam. Celé to bylo o sekundu zpátky…“

Jak jste se cítila před závodem?

„Cítila jsem velkou formu, při rozcvičení jsem běžela osobák. Byla jsem připravená dobře, tréninky vypadaly super, nakonec mě tu dali do kupy i zdravotně. Takže to byl asi nějaký osobní zkrat.“

Neprojevila se únava po nedávném světovém šampionátu v Eugene?

„Ne, já se do toho dostala rychle. Týden jsme přitrénovali, týden ladili a vypadala jsem super, cítila jsem se skvěle. Byla jsem, myslím, i hlavou dobře naladěná, protože jsem si fakt poslední dobou věřila. Fakt nevím, co se stalo.“

Jste zvyklá na železné programy, nechyběl vám tady pondělní rozběh, který jste kvůli jistému semifinále nemusela běžet?

„Já se snažila se v pondělí víc rozcvičit, dala jsem si jeden tréninkový úsek, který byl super. Tím to nebylo.“

Ale asi se shodneme, že po parádním nástupu do vaší kariéry se to teď maličko zadrhlo. Věříte, že posun vpřed přijde později, jak to u českých atletů často bývá?

„My teď změnili trénink, myslím, že se to projeví až příští rok. Ale zaběhla jsem si letos osobák, sice o setinu, ale na takové úrovni už se to nekrouhá po sekundách. Myslím, že dokud se budu tréninkově zlepšovat a budu zdravá… Mám pořád dvacet tři a v Paříži by to snad mělo celé vyvrcholit.“

Není to brzy?

„Ne, tam by se měla projevit ta změna tréninku, mohlo by to být ideální. Ale jak mi říkala Polka Kielbasinská, je to sport, někdy jste nahoře, jindy dole. Nikdo neví, co bude zítra, za týden… V té Paříži by to bylo pěkné. Je to za rohem, není na co čekat.“

Jaké změny v tréninku jste s trenérem Jaroslavem Jónem udělali?

„Začali jsme běhat víc do kvality, mám nalítáno strašná kvanta objemu, už se to nedalo zvyšovat, nevydržela jsem to zdravotně. Tak jsme se vrhli víc přes kvalitu, víc kvalitních speciálních úseků. A myslím, že se to projeví. Začali jsme to dělat poslední půlrok, což je ještě brzo. Ale celou sezonu se cítím jako jiný člověk, pracovali jsme i na technice, strašně mě to baví. I když se to teď nepovedlo, budu se to pokoušet prodat ve zbytku sezony, protože jestli letos nezaběhnu pod padesát jedna, je to moje chyba, protože jsem fyzicky připravená dobře.“

Jak se vám dívá na výkony Nizozemky Femke Bolové, která se chce v Mnichově pokusit o double na překážkách i na hladké čtvrtce?

„Nevím, přijde mi, že se to celé hnulo dopředu. Nám to dost uteklo. Nevím, co dělají jinak. Mají lepší zabezpečení, co se týče výživy, lékařů, všech těchto technických věcí. Dělají to podle mě daleko víc chytře než my. My jenom běháme jako blbci, prostě se za tím honíme. Ale oni mají všechno připravené. Když vidím jejich realizační tým, tak je to prostě úplně jiná nota.“

Proč to nezměníme?

„Mě se neptejte… Já jsem na tom teď začala pracovat, chce to čas. Tenhle tým kolem Femke, (Liver) Klaverové, je tam s nimi Kielbasinská… Už je nějaký pátek pozoruju, jsou úplně jinde než my.“

V čem?

„Myslím, že oni mají úplně jiné znalosti, úplně jiné vybavení. Teď jsme se na to zaměřili, i na výživu, na suplementaci, na technické věci. Hraje to takovou roli, že to je nenahraditelné. Já jsem prostě malá, bílá sprinterka, která, když si vyrve nohy z prd.., tak pod padesát nepoběží. Takže to musím nahnat všemi možnými okolnostmi okolo. Takhle na to musíme jít.“