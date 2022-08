Kolík na zemi, Češka v slzách. Jsem to pos**** asi, plakala před kamerou

Vítězslav Veselý během kvalifikace ME v Mnichově • ČTK / AP / Matthias Schrader

Finálový sen se jim rozplynul. Česká ženská štafeta na 100 metrů nezvládla na mistrovství Evropy v Mnichově rozběh, po nepovedené druhé předávce mezi Terezou Lamačovou a Natálii Kožuškaničovou závod nedokončila. Druhá jmenovaná se pak při rozhovoru pro Českou televizi rozplakala: „Nevím… Jsem to pos*ala asi,“ pronesla v emocích, zatímco ji další členky utěšovaly.

Mladé české kvarteto nenastupovalo do rozběhu s velkými ambicemi. Favoritky na postup byly v jiných drahách. Ale je to štafeta, ve které se může stát všechno. Jako jediné bohužel nezvládly závod právě Češky.

Eva Kubíčková rozběhla štafetu solidně, při první předávce se Češky ještě soupeřek držely. Na druhém úseku ovšem Tereza Lamačová ztratila. „Teď jsem byla asi tři dny nemocná, takže je možný, že jsem běžela i pomaleji, nevím,“ vysvětlovala pak v rozhovoru pro Českou televizi.

V závěru své stovky Lamačové zřejmě trochu došly síly. „Je to dost možný,“ přikývla. „Upřímně moc nevím… Ani nevím, jestli Naty vyběhla dřív, fakt vůbec nevím,“ nechápala příčiny špatné předávky.

Když se mikrofon dostal k Natálii Kožuškaničové, které se už kolík do ruky nedostal, zdržel se tam jen chvíli. „Nevím… Jsem to pos*ala asi,“ uvedla se slzami v očích.

Talentovaný český výběr má každopádně za sebou cennou zkušenost. „Vzhledem k tomu, jaké teď ve štafetě žen panuje situace, není to úplně ideální, nejsme seběhané a určitě to byla jedna z variant, se kterou jsme počítaly. Všechny nás to strašně mrzí, asi budeme muset začít dělat něco trochu jinak,“ řekla Eva Kubíčková.

„Můžeme být rády, že tady jsme. Za to vděčíme i holkám, které tady nemáme s sebou. I trenérům, kteří se nám věnovali, za to jim děkujeme,“ dodala Johana Kaiserová, která se na čtvrtém úseku vůbec do závodu nedostala.