Hrůza desetibojaře, sestřelila ho tyč. Šebrle se nejprve bál, pak se křenil

„Já jsem neprošel tyč, jak jsem potřeboval, protože se v půlce rozběhu otočil vítr. Viděl jsem, že jsem přímo nad šuplíkem a to se v tu chvíli ani nemůžete pustit,“ vysvětloval Stráský. „Takže jsem se toho držel a jak to vypružilo, tak mě to trefilo do nohou. Zranění to snad není, jenom to trochu tuhne a bolí to, budu v pohodě.“

Stráský v květnu v Götzisu poprvé v kariéře překonal hranici 8000 bodů a na evropském šampionátu bojuje o co nejlepší výkon i umístění kvůli posunu v olympijském žebříčku. V druhý den závodu zatím zvládl 110 metrů překážek za 14,24 sekundy, diskem hodil 40,08 metru a 480 centimetrů. Se ziskem 6656 bodů je před posledními dvěma disciplínami dvanáctý.

„Čekal jsem to lepší, překážky jsem čekal určitě lepší, ale zakopl jsem o první překážku, pak jsem to snažil dohnat, ale nepovedlo se to. V disku jsem si věřil o trošku víc, aspoň je to 40 metrů. V tyči jsem chtěl taky víc, ale po tom druhém pokusu už to nešlo,“ hodnotil Stráský.