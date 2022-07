Superman Warholm v Pevnosti samoty. Hvězda má před MS problém

Kdo je největší hvězdou současné atletiky? Se skupinkou solidních kandidátů na to není snadná odpověď. Přesto, Karsten Warholm je férovou volbou. Na startu MS však panuje kolem fenomenálního norského překážkáře nejistota. Stihne se dát dohromady z nepříjemného svalového zranění?

Na loňské olympiádě otevřel nový vesmír, 400 metrů překážek zaběhl v novém světovém rekordu 45,94 sekundy. Byl to výkon k neuvěření, který nechal atletické insidery nevěřícně zírat podobně, jak to předvedl sám Warholm po svém tehdy ještě senzačním titulu mistra světa v Londýně 2017.

Světový rekord Kevina Younga (46,78) z finále OH v Barceloně 1992 držel skoro třicet let. Teprve loni ho smázla nová parta. Warholm ho poprvé překonal na předolympijském mítinku v Oslu (46,70), aby se v Tokiu posunul do zcela jiných sfér.

Loňské olympijské finále dlouhých překážek patří do top událostí atletické historie. Warholm svůj čerstvý rekord roztrhal o ohromujících 76 setin. Slavný Youngův výkon překonali i stříbrný Američan Rai Benjamin a bronzový Brazilec Alison dos Santos. Byl to součin výjimečné generace, nástupu nových super treter a slavné trampolínové dráhy.

„Loni se strašlivě řešily tretry. Měly v sobě kevlarový plát, který víc pružil, řešilo se, jestli se to povolí. Nakonec to povolili, a některé časy jsou absolutně neuvěřitelné. Vrchol toho všeho je Karsten,“ říká Jiří Mužík, národní rekordman na 400 metrů překážek. „Ten Youngův čas se zdál téměř nepřekonatelný. Ve své době se jako jediný člověk dostal pod 47 sekund. Warholm se dostal pod 46… To bylo jak z říše snů.“

V letošní sezoně má ale Nor jiné starosti. Jestli loni běhal jako Superman, teď se vrátil na zotavenou do křišťálové Pevnosti samoty, aby nabral sílu. Hned na úvod své sezony si totiž při závodě v Rabatu poranil stehenní sval. Nevzdal se, sponzor mu okamžitě zaplatil letadlo do Mnichova za slavným doktorem Müllerem-Wohlfartem. Warholm odletěl do Ameriky s nadějí, že se stihne připravit na zítřejší start rozběhu.

„Myslím, že na mistrovství poběží. A myslím, že mistrovství vyhraje,“ řekl Björn Gulden, norský manažer společnosti Puma, která si po Boltovi jako svou hlavní hvězdu hýčká právě Warholma.

Byl by to malý zázrak, protože Warholm nebojuje jen s vlastním stínem. Jasným králem sezony je Alison dos Santos, mladík se zjizvenou hlavou poté, co si na ni v deseti měsících vylil pánev s rozpáleným olejem. Letos už na dvě setiny poškádlil starý Youngův čas. A chce víc.