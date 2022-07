Zlomená tyč? Bylo mi blbě, šok mnou zamával. Sýkora i po pádu pokračoval

Sýkora prožil desetiboj jak na horské dráze. První den mu moc nevyšel, druhý za to zahájil nejlepším výkonem sezony na 110 metrů překážek (14,14). A v disku pak zazářil. Hodil 54,39 metru, což je nejlepší desetibojařský výkon v historii světových šampionátů.

V tyči ale pak přelezl základní výšku 460 centimetrů a na 480 centimetrech se bolestivě zranil, když pod ním praskla tyč. Přesto se rozhodl pokračovat.

„Rozhodování nebylo dlouhý, řekl jsem si, že to doklepu, když to byla levá ruka,“ líčil Sýkora pro stránky atletického svazu. „Medical team mi to dokázal oblepit, na oštěpu jsem ruku v podstatě necítil. Spíš jsem furt cítil v sobě, že jsem trošku zmatený, bylo mi blbě, jak břicho, tak hlava, šok se mnou zamával. V oštěpu bych taky dneska mohl házet úplně jiné metry, ale nějak jsem se nedokázal hecnout.“

Přesto dal dohromady výkon 8107 bodů, jen patnáct bodů od svého loňského osobního rekordu. Další český závodník Ondřej Kopecký, svěřenec olympijského šampiona Romana Šebrleho, se zranil těsně před závodem a v Eugene nestartoval.

V průběhu závodu se zranil olympijský šampion z Tokia Damien Warner z Kanady, kterého na čtvrtce zradil stehenní sval. Mistrem světa se stal po pěti letech Francouz Kevin Mayer vkonem 8816 bodů před Kanaďanem Pierce, Lepagem (8701) a Američanem Zach Ziemkem (8676).