Tamberi se dočkal. Nejdřív párty! hlásil italský šampion. Baršima dojal syn

Italský výškař Gianmarco Tamberi oslavuje poté, co si skočil pro zlato z mistrovství světa pod širým nebem • ČTK / AP / Matthias Schrader

Muzza Essa Baršim (vlevo) a Gianmarco Tamberi už budou navěky spojení zlatem z Her v Tokiu. Na mistrovství světa v Budapešti ovšem uspěl jen italský výškař. Katařan byl z vítěze nadšený, na place dojal oslavou se synem • koláž iSport.cz

Byly to scény jako z kotle na Serii A. Gianmarco Tamberi se pustil s italskými fanoušky na tribuně do bláznivých chorálů, když bylo jasné, že poprvé ve své kariéře vyhrál mistrovství světa pod širým nebem.

„Ole! Ole! Ole! Gimbo! Gimbo!” křičeli Italové.

A tím to všechno teprve začínalo.

„Nejdřív bude párty. Tuhle medaili potřebuju oslavit, protože po roce sebeobětování a diety si to zasloužím,“ hlásil Tamberi.

Před dvěma lety se na olympijských hrách v Tokiu slavně rozdělil o zlatou medaili s Katařanem Mutazem Essou Baršimem. A teď už si spolu nemají co vyčítat. Vloni kouzlo olympijského patu prolomil Baršim, když získal na mistrovství světa v Eugene svůj třetí titul. V Budapešti zase triumfoval Tamberi.

Jako jediný skočil světový výkon roku 236 centimetrů na první pokus. Jen Američan JuVaughn Harrison to zvládl aspoň při druhé skoku. O další dva centimetry výš už ale nikdo neuspěl. Tamberi posledním pokusem zkusil přeskočit 240 centimetrů, což by byl jeho osobní rekord. Ale v euforii už jen proběhl pod laťkou.

Situaci před posledním pokusem soutěže zkomplikoval tříletý Baršimův syn Josef, který se dostal na plochu a před Tamberiho pokusem skotačil v doskočišti. Baršim si v roce 2018 vzal Švédku Alexandru Everettovou a Josef se jim narodil v roce 2020.

„Že jsem tu mohl mít svého syna, to si budu pamatovat. Je velmi emocionální, že tu mám celou moji rodinu a přátele,“ pochvaloval si Baršim, který zároveň ocenil kamarádskou náladu mezi soupeři. „Atmosféra na ploše byla elektrizující. Užili jsme si každý moment. Jsem šťastný, že Tamberi vyhrál. Byla to medaile, která mu v jeho životopise scházela. Zasloužil si, aby byl na vrcholu stupňů vítězů. Pracoval tvrdě a zaslouží si slavit.“

Baršim přitom sám útočil na unikátní možnost získat čtvrtý titul mistra svět v řadě. Ocenil ale vítězného soupeře. Tamberi se po několika letech opět představil s tváří dokonale vyholenou přesně do poloviny. A šel si za svým vysněným titulem. Po olympijském zlatu z Tokia a dvou titulech mistra Evropy je i mistr světa.

„Chtěl jsem přepsat historii a stát se prvním, kdo získá zlatou medaili na všech vrcholných závodech. Je to skvělý pocit. Stálo to za všechny ty oběti,“ radoval se Tamberi. „V kvalifikaci jsem se necítil dobře, ale to se ve finále vždycky změní. V něm se vždycky ukáže moje nové já, a vždycky tomu dám sto procent.“

Baršim si taky nestěžoval. Ke třem zlatým a jednomu stříbru přidal z mistrovství světa bronz.

„Podívejte se na mou kariéru, je opravdu úžasná. Jsem jediný skokan s takovou bilancí. Skoro mi to vhání slzy do očí,“ řekl Baršim.