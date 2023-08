Štafeta má rekord, ale nepostoupila. Nepomohl ani „zákeřný“ tah v cíli

Atletický svět se řítí stále rychleji a čtvrtkaři to v semifinále mistrovství světa poznali. Běželi sice o 64 setin rychleji než v loňském finále MS v Eugene. Tentokrát ale na postup neměli a skončili dvanáctí.

„Zaběhli jsme český rekord, takže můžeme být všichni spokojení,“ hodnotil Matěj Krsek, který běžel první úsek. „Za mě osobně to nebylo úplně podle představ, protože ačkoliv se mi to běželo dobře, tak v půlce trati mi trochu píchlo v noze. Myslím, že jsem pak udržel tu rychlost, jen jsem měl v hlavě, že musím trochu opatrně, abych doběhl a předal ten kolík. Takže takové rozporuplné pocity.“

Češi setinky ztráceli v detailech. Maslák na druhém úseku nebyl v kontaktu se soupeři, Müller po druhé předávce lehce zaškobrtnul.

„Myslím, že jsme běželi skvěle, udělali jsme národní rekord. Akorát to dneska nestačilo, soupeři byli lepší,“ hodnotil finišman Patrik Šorm, který pak za svůj tým bojoval i v cíli.

Češi totiž doběhli v prvním běhu na šestém místě, které je vyřazovalo i z šance postoupit dál časem. A Šorm se pokusil přes rozhodčí štafetu dotlačit o místo výš.

„Já měl mezeru za Trinidadem a Japonskem, tak jsem měl čas to vidět. V půlce zatáčky tam Japonec vystrčil Trinidad mimo dráhu, tak jsem to za cílem nahlásil, abychom třeba ještě měli šanci postoupit. Zákeřně,“ usmíval se Šorm.

Nic z toho však nebylo. Čechům pro příští sezonu zůstávají dva související úkoly – pokořit hranici tří minut a dostat se na olympiádu do Paříže. Tam vede cesta z květnového mistrovství světa štafet na Bahamách, kam se dostane ve všech disciplínách čtrnáct nejlepších týmů. V Budapešti skončili Češi dvanáctí.

„Samozřejmě to je cíl celou dobu, zatím se nám to nepovedlo,“ řekl Pavel Maslák k metě tří minut. „Kdyby se to povedlo na Bahamách, bylo by to supr, ale k tomu se musí sejít čtyři zdraví kluci v super formě.“

Štafetové mistrovství světa bude pro reprezentaci klíčovým závodem sezony. Reálnou olympijskou naději mají čtvrtkařské štafety ve všech disciplínách. Smíšený tým v Budapešti dokonce vybojoval bronzovou medaili, ženy mají silný tým v čele Ladou Vondrovou, Terezou Petržilkovou a mladou nadějí Lurdes Glorií Manuel. A podobně je na tom i mužská štafeta, zvlášť při případném útoku na čas pod tři minuty. Několik závodníků ale bude muset zvládnout víc běhů.

„My na to trénujeme celou sezonu, abychom zvládli dva až tři kvalitní běhy po sobě. Nějak extra ztížené to nebude,“ řekl Šorm. „Když postoupíme do finále na Bahamách, ve finále může běžet úplně jiný tým a můžeme se zase soustředit na druhou štafetu. Základ je postoupit, pak už je to jedno a budeme se soustředit na Evropu a olympiádu.“