Lyles má sprinterský double! Oštěpu vládne Japonka s českým koučem

Soutěž trojskokanek vyhrála počtvrté v řadě Yulimar Rojasová z Venezuely posledním pokusem dlouhým 15,08 metru. Až v závěrečné sérii padlo rozhodnutí také v soutěži oštěpařek, kterou vyhrála hodem dlouhým 66,73 metru Japonka Haruka Kitagučiová, kterou připravuje český trenér David Sekerák.

Lyles se zase o kousek přiblížil k Usainu Boltovi, který tuto trať ovládl čtyřikrát. Před šampionátem sliboval i útok na jeho světový rekord, ale k tomu mu ještě hodně chybí. Má ale stejně jako on zlatý double, což vedle fenomenálního Jamajčana dokázali jen Američané Maurice Greene v Seville v roce 1999 a Justin Gatlin v Helsinkách o šest let později.

Americký úspěch podtrhl druhým místem Erriyon Knighton, pro bronz si doběhl Letsile Tebogo z Botswany, Teprve dvacetiletý sprinter ke stříbru ze stovky přidal další cenný kov.

Jacksonová po druhém místě ze stovky získala už devátou medaili na MS a další může přidat v sobotní štafetě. Vyhrála s velkým náskokem a čas 20,41 je novým rekordem šampionátu. Za ní doběhly Američanky - bronzová z olympijských her v Tokiu Gabriella Thomasová a vítězka stovky Richardsonová.

Rojasová v závěru o osm centimetrů přeskočila do té doby vedoucí Marynu Bechovou-Romančukovou z Ukrajiny. Ta sice patřila i k favoritkám dálky, ale v kvalifikaci třikrát přešlápla. Trojskokanské finále začala rovnými 15 metry. Zato Rojasová, která od roku 2017 neprohrála na velké světové akci, se trápila s rozběhem a jen těsně proklouzla do užší osmičky. V poslední sérii se pro jistotu odrazila daleko před prknem a dolétla si pro zlato.

Soutěž se nepovedla Američankám. Obhájkyně bronzu Tori Franklinová kvůli zdravotním problémům vůbec nenastoupila, Jasmine Mooreová, která umí 15 metrů, skončila předposlední.

V oštěpařském sektoru, v němž poprvé od roku 2013 chyběla česká zástupkyně, šokovala soupeřky prvním hodem Flor Denis Ruizová Hurtadová z Kolumbie, která si vylepšila osobní maximum o půldruhého metru na 65,47 a stanovila nový jihoamerický rekord. Kitagučiová byla před poslední sérií bez medaile, ale nakonec k loňskému bronzu přidala zlato.

Favoritky propadly. Olympijská vítězka Liou Š'-jing z Číny skončila šestá a dvojnásobná mistryně světa Kelsey-Lee Barberová z Austrálie sedmá.

Po pěti disciplínách soutěže desetibojařů je v čele lídr letošních tabulek Němec Leo Neugebauer před kanadskou dvojicí Pierre Lepage - Damian Warner. Do druhého dne půjde s náskokem třiceti bodů.

Olympijský vítěz Warner měl tradičně nejrychlejší stovku, i když čas 10,32 pro něj byl přece jen trochu zklamáním. Ani 777 cm v dálce ho neuspokojilo. Zato Neugebauer, který se letos zařadil na osmé místo historických tabulek, skočil do dálky poprvé osm metrů. Osobní rekord si pak vylepšil i v koulařském sektoru o 38 centimetrů na 17,04 metru. Ve výšce a na čtvrtce Kanaďané jeho náskok přece jen výrazně zmenšili.

Dvojnásobný mistr světa a světový rekordman Francouz Kévin Mayer při svém prvním letošním desetiboji začal jen průměrným časem na stovce 10,79. Nepolepšil si ani v dálce skokem dlouhým jen 725 cm. I kvůli problémům se zraněnou levou nohou ztrácel po dvou disciplínách 238 bodů a k vrhu koulí už nenastoupil.

První den nedokončili ani Australan Ashley Moloney, držitel bronzu z olympijských her, a Němec Niklas Kaul, mistr světa z roku 2019 a loňský mistr Evropy.

Vadlejch je ve finále, Hrubé se nedařilo

Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil v Budapešti do nedělního finále mistrovství světa. Lídr letošních světových tabulek druhým pokusem dlouhým 83,50 m překonal o půl metru kvalifikační limit. Výškařka Michaela Hrubá do finále nepostoupila. Laťku na výšce 189 centimetrů třikrát shodila.

Limit dělal oštěpařům nečekané problémy. Skvěle se s ním hned prvním hodem vypořádal Ind olympijský vítěz Níradž Čopra letošním zlepšením na 88,77 m. Anderson Peters z Grenady, který vyhrál dva poslední šampionáty, hattrick Jana Železného nevyrovná. V kvalifikaci zůstal pod osmdesátimetrovou hranicí, stejně jako Julius Yego, keňský mistr světa z roku 2015.

Vadlejch začal vystoupení na svém šestém světovém šampionátu hodem dlouhým 81,34 m. Druhý hod už mu počtvrté otevřel dveře do finále. Z něj si v roce 2017 odvezl stříbro a loni z Eugene bronz.

Hrubá letos překonala 190 cm na Diamantové lize v Chorzówě, kvalifikační limit 194 cm by znamenal vyrovnání jejího osobního maxima, ale k němu se ani nepřiblížila. Nakonec na postup stačilo 192 centimetrů.

Tři výšky do 185 cm skákala Hrubá na první pokus, ale 189 cm pak bylo nad její síly. Nedělní finále výškařek tak bude bez českého zastoupení. „Hodnotí se to těžko, 185 není zas tak dobrý výkon. Kdyby to bylo 189 a tři křížky na 192, bylo by to určitě lepší. Ale bohužel, takhle to je. Musím se s tím smířit a aspoň víme, na čem zapracovat do příštích let,“ uvedla Hrubá, která se na MS vrátila po šesti letech.