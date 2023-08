Vadlejchova oslava: Krátký spánek a šampaňské. Středobodem bude Paříž

Dal vám bronzový závod spíš radost z úspěchu, nebo motivaci?

„Samozřejmě obojí. Je pro mě hrozná pocta, že můžu soupeřit s takhle kvalitními závodníky, a že jsme si rovni. Není to vůbec nic jednoduchého, oštěp se stal globálním sportem. Pryč jsou časy, kdy měli medaile pouze Evropani, teď jsou státy jako Indie, Pákistán, Tchaj-wan... Myslím, že do budoucna bude oštěp víc a víc oblíbený. Pro mě je to motivace i ukázka, že funguje vše, jak má. Příští rok bude Paříž středobodem všeho.“

Už na olympiádu v příštím roce myslíte?

„Teď mi přijde, že jsem skoro neslezl ze stadionu. Budapešť je tak čerstvá, že je skoro nepředstavitelné přemýšlet nad Paříži. Na druhou stranu si pamatuju, jak jsem v Tokiu odcházel z olympijského stadionu a říkal si, aby už Paříž byla. To jsou momenty, kvůli kterým celé měsíce a roky trénujeme a tam by se to mělo zúročit. Až začne příprava, budeme vše směřovat směr Paříž a také směr Řím, protože tam bude ještě před olympiádou mistrovství Evropy.“

Cítíte úlevu, že jste v Budapešti prodloužil svoji medailovou sérii?

„Je fakt, že světové akce jsou víceméně o hlavě. Ze třiceti lidí jsou všichni připraveni skvěle, mají možná životní formu. Je pravda, že po sezoně jsem v hlavě vytřískaný víc než fyzicky. A po té akci to samozřejmě padne úplně nejvíc, protože celá sezona závisí na velké akci.“

Přemýšlel jste nad tím, že vás porazili Ind Čopra a Pákistánec Nadím, kteří v sezoně téměř nezávodili?

„Je ukázka, že my s Julianem závodíme často a porazili nás kluci, ze kterých jeden před mistrovstvím světa házel dvakrát, druhý ani jednou. Těžko říct, jak to vzít, zase jsou to talentovaní kluci, kteří určitě byli favority. I když jsem byl vedený na prvním místě světového žebříčku, tak reálně byl jedničkou Níradž Čopra. A Nadím končil minulou sezonu výkony 90 a 88 metrů, takže nikdo nemohl čekat, že bude házet sedmdesát pět.“

Co vám po závodě řekl trenér Jan Železný?

„Bylo vidět, že byl hrozně rád, jak jsem bojoval. Nebyl jsem úplně v technické pohodě, na kterou jsem zvyklý, ale jednou je člověk technicky nahoře, někdy dole. Když se pak o výkon musí bojovat, tak je o to cennější, když se to povede. V závodě je hrozně snadné zabřednout do stavu, že dneska to nejde, tak to nejde. Ale když se z toho člověk dostane, přidá čtyři pět metrů, zabojuje a povede se to, tak to je to nejvíc.“

Jak člověk musí reagovat, když se v závodě dostane do situace, v níž je mimo stupně vítězů, a chce se tam vrátit?

„Je to hodně o zkušenostech, mám za sebou desítky a desítky závodů, jak velkých, tak menších, zažil jsem během závodů různé pozice. Musíte v sebe věřit, že to v sobě najde.“

Co si můžete vzít ze závodu v Budapešti?

„Vždycky přeháním, ale takovýhle závod mně dá víc, než když jde všechno samo. Když jde všechno samo, tak je v uvozovkách hrozně jednoduché vyhrát. Ale když člověk začne špatným hodem, cítí, že nemá tolik energie, na kterou je zvyklý, a dokáže se z toho dostat, tak to se dá aplikovat dál.“

V pátek vás čeká závod Diamantové ligy v Curychu, jak to po tom všem zvládnete?

„Zatím průběžné pořadí vedu, ale to nic neznamená, protože teď jsou pravidla, že rozhoduje poslední závod v Eugene. Udělám všechno proto, abych tam uspěl a udělal hezkou tečku za touhle sezonou. Dvakrát jsem Weltklasse vyhrál, je to pro mě skvělý závod. Nebude nic lehkého dostat se i do fyzické pohody, protože máme dva závody v krátkém sledu. Myslím, že budeme bolaví všichni.“