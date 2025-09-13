Hity MS v atletice: Duplantis, „hvězda z Domažlic“ i hecování na stovce. Na co se těšit?
Globální atletický spektákl se vrací na Národní stadion v Tokiu, kde se před čtyřmi lety na olympijských hrách v covidovém období bez diváků na ultra rychlé dráze měnila historie. Světový šampionát uzavře sezonu a nabídne parádní sestavu superhvězd. O co během devíti dní nabitých akcí půjde?
Duplantisova hranice
Švédský tyčkař Mondo Duplantis překonal letos světový rekord už třikrát, ale stále před ním leží hranice 630 centimetrů, která se ještě před pár lety zdála být fantaskní jako z knížek Julese Vernea. Duplantis si může vydělat bonusových 100 000 dolarů (asi dva miliony korun), ale musí být opatrný. Za zády má Řeka Emmanouila Karalise, který čeká na jeho chybu.
Tyč mužů: finále v pondělí 15. září (12:49)
Nejrychlejší muž
Papričky do souboje o nejrychlejšího muže planety jsou namíchány. Noah Lyles na americké kvalifikaci jako obhájce titulu stovku vynechal, na dvoustovce porazil rivala Kennyho Bednareka, provokativně po něm kouknul a výměnou dostal štulec do zad. Špičkování Američanů ale můžou rozčísnout rychlí Jamajčané v čele s lídrem tabulek Kishanem Thompsonem (9,75), který loni v Paříži s Lylesem na stovce prohrál o pouhých pět tisícin sekundy.
100 metrů mužů: finále v neděli 14. září (15:20)
Nejrychlejší žena
Olympiádu na ženské stovce vyhrála Julien Alfredová z ostrovního státečku Svatá Lucie. Obhájkyně titulu Sha’Carri Richardsonová na sebe upozornila hádkou na letišti s přítelem Christianem Colemanem, po níž strávila noc ve vězení. Favoritkou je ale Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová. Letos ani jednou neprohrála, vládne časem 10,65 a v jediném vzájemném souboji v Eugene porazila Alfredovou. Loučí se legendární Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
100 metrů žen: finále v neděli 14. září (15:13)
Souboj titánů
Mužský závod na 400 metrů překážek přinesl před čtyřmi lety na olympiádě vesmírný světový rekord Karstena Warholma 45,94 sekundy. Nor se nedávno v Chořově svému historickému času přiblížil na 34 setin a na nové tokijské dráze to bude znovu kalup. Jenže Warholm neběží jen proti času. V závodě budou i olympijský šampion z Paříže Rai Benjamin a Alison dos Santos, šampion z roku 2022.
400 metrů překážek mužů: finále v pátek 19. září (14:15)
Sydney vs. Jarmila
Sydney McLaughlinová-Levroneová, světová rekordmanka na ženských dlouhých překážkách, se soustředí na hladkou čtvrtku a z jejího souboje se Salvá Ajd Násirovou a Marileidy Paulinovou se očekává útok na hranici 48 sekund, kterou zatím překonaly jen světová rekordmanka Marita Kochová a Jarmila Kratochvílová.
400 metrů žen: finále ve čtvrtek 18. září (15:24)
Baby Obr
Domácí hrdinkou světového šampionátu bude oštěpařka Haruka Kitagučiová, která se připravuje pod vedením trenéra Davida Sekeráka v Domažlicích. Popularita dívky s přezdívkou Baby Giant v Japonsku strmě vystřelila poté, co před dvěma lety vyhrála mistrovství světa v Budapešti a vloni triumfovala na olympiádě v Paříži. Její tréninkovou parťačkou je česká naděje Petra Sičaková, které na dálku pomáhala s analýzou hodů při letním ME do 23 let.
Oštěp žen: finále v sobotu 20. září (14.05)
Beatrice vs. Faith
V nejočekávanějším střetu ženského programu se na pětce střetnou dvě fenomenální běžkyně. Faith Kipyegonová je trojnásobná olympijská šampionka a světová rekordmanka na 1500 metrů. Před dvěma lety krátce držela i světové rekord na pětce, kde ale teď jasně vládne její keňská krajanka Beatrice Chebetová. Olympijská šampionka z Paříže, kde vyhrála i závod na 10 000 metrů, letos v Eugene jako první žena překonala hranici čtrnácti minut a časem 13:58,06 se na necelou sekundu přiblížila osobnímu rekordu Emila Zátopka. Ve stejném běhu se Agnes Ngetichová a Gudaf Tsegayová posunuly na třetí a čtvrté místo historických tabulek. I ony v Tokiu budou.
5000 metrů žen: finále v sobotu 20. září (14.29)
Šílenství středu
Moderní super tretry, stále rychlejší povrchy a lepšící se tréninkové metody stojí za historickým boomem na středních tratích. V Tokiu se čekají hodně rychlé časy. Na patnáctistovce je nejistá situace Jakoba Ingebrigtsena, kterého bolela achilovka, novými hvězdami jsou Francouz Azeddine Habz či Nizozemec Niels Laros. Na osmistovce může olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi atakovat světový rekord Davida Rudishy 1:40,91.
800 metrů mužů: finále v sobotu 20. září (15.22), 1500 metrů mužů: finále ve středu 17. září (15.20)
Tajemný Nadím
Olympijský šampion Aršad Nadím dovedl svou známou závodní vybíravost na maximum. V sezoně startoval pouze na květnovém mistrovství Asie v korejském Kumi. Tentokrát ho k pasivitě donutily problémy s lýtkovým svalem, s nímž byl v létě na operaci. Potvrdí přesto svou schopnost ukázat se při vrcholu sezony v top formě? Soupeřů bude mít dost. Obhájce titulu Níradže Čopru poprvé na MS připravil oštěpařský král Jan Železný. V životní formě je Julian Weber. Česká výprava doufá ve velký comeback Jakuba Vadlejcha po zdravotně složité sezoně.
Oštěp mužů: finále ve čtvrtek 18. září (12:23)
Výzva rekordmance
Situace výškařské světové rekordmanky Jaroslavy Mahučichové dokumentuje sílu současné éry globální atletiky. Ukrajinka před rokem skokem 210 centimetrů překonala legendární výkon Stefky Kostadinovové z Říma 1987 a vyhrála olympijské hry, obhajuje také světový titul z Budapešti. Letos však z osmi závodů hned pětkrát prohrála s Nicolou Olyslagersovou, dvojnásobnou halovou mistryní světa. Chystá se bitva.
Výška žen: finále v neděli 21. září (12:30)
Útok na historii
Na ženských krátkých překážkách je sezona dopálená doběla, útok na historický čas na rychlé tokijské dráze zní zcela logicky. Olympijská šampionka Masai Russellová už v sezoně dvakrát běžela pod hranici 12,20 sekundy a nejlepším časem z květnového Grand Slam Tracku v Miami zůstala jen pět setin za světovým rekordem Tobi Amusanové (12,12). Na startu bude vysoce konkurenční pole, o čemž svědčí sedm různých vítězek závodů Diamantové ligy. V Tokiu poběží i obhájkyně titulu Danielle Williamsová, skvělou formu má Grace Starková.
100 metrů překážek žen: finále v pondělí 15. září (13:20)