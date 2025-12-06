Aston Villa šokovala kolos. Arsenal po gólu z poslední sekundy přišel o skvělou sérii
Fotbalisté Aston Villy ve šlágru anglické Premier League gólem v poslední sekundě porazili vedoucí Arsenal 2:1 a uštědřili mu teprve druhou porážku v sezoně. Londýnský lídr prohrál poprvé od konce srpna a po 18 soutěžních zápasech. Svěřenci Unaie Emeryho si naopak připsali páté ligové vítězství v řadě a posunuli se s tříbodovým mankem na průběžné druhé místo před Manchester City, který se dnes utká se Sunderlandem.
Skóre se poprvé změnilo ve 36. minutě. Hostující obránce Timber hlavou přizvedl centr Torrese na zadní tyč, kde nikým nehlídaný Cash zblízka trefil prostor mezi Rayovýma nohama. Arsenal o přestávce zareagoval na nepříznivé skóre nasazením Gyökerese a Trossarda a právě belgický křídelník byl v 52. minutě na konci rychlého kontru a vstřelil 50. gól v Premier League.
Oba týmy měly šance rozhodnout zápas, ale troskotaly na špatném zakončení nebo na brankářích. Když už se zdálo, že se body budou dělit, v poslední akci Aston Villy na konci páté minuty nastavení se po obrovském závaru ve vápně dostal míč ke střídajícímu Buendíovi a argentinský záložník osm minut po příchodu na hřiště propálil Rayu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|15
|10
|3
|2
|28:9
|33
|2
Manchester City
|15
|10
|1
|4
|35:16
|31
|3
Aston Villa
|15
|9
|3
|3
|22:15
|30
|4
Chelsea
|15
|7
|4
|4
|25:15
|25
|5
Everton
|15
|7
|3
|5
|18:17
|24
|6
Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|7
Sunderland
|15
|6
|5
|4
|18:17
|23
|8
Liverpool
|15
|7
|2
|6
|24:24
|23
|9
Tottenham
|15
|6
|4
|5
|25:18
|22
|10
Brighton
|14
|6
|4
|4
|24:20
|22
|11
Newcastle
|15
|6
|4
|5
|21:19
|22
|12
Manchester Utd.
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|13
Bournemouth
|15
|5
|5
|5
|21:24
|20
|14
Brentford
|15
|6
|1
|8
|21:24
|19
|15
Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16
Leeds
|15
|4
|3
|8
|19:29
|15
|17
Nottingham Forest
|15
|4
|3
|8
|14:25
|15
|18
West Ham
|14
|3
|3
|8
|16:28
|12
|19
Burnley
|15
|3
|1
|11
|16:30
|10
|20
Wolves
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup