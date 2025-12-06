Předplatné

Aston Villa šokovala kolos. Arsenal po gólu z poslední sekundy přišel o skvělou sérii

Fotbalisté Aston Villy šokují vedoucí Arsenal
Fotbalisté Aston Villy šokují vedoucí ArsenalZdroj: ČTK / AP / Dave Shopland
Fotbalisté Aston Villy šokovali vedoucí Arsenal
Trenér Arsenalu Mikel Arteta přihlíží šokující porážce proti Aston Ville
Declan Rice z Arsenalu zpracovává míč v duelu s Aston Villou
Fotbalisté Arsenalu teprve podruhé v sezoně okusili pachuť porážky
Fotbalisté Arsenalu prohráli po 18 soutěžních zápasech
6
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Aston Villy ve šlágru anglické Premier League gólem v poslední sekundě porazili vedoucí Arsenal 2:1 a uštědřili mu teprve druhou porážku v sezoně. Londýnský lídr prohrál poprvé od konce srpna a po 18 soutěžních zápasech. Svěřenci Unaie Emeryho si naopak připsali páté ligové vítězství v řadě a posunuli se s tříbodovým mankem na průběžné druhé místo před Manchester City, který se dnes utká se Sunderlandem.

Skóre se poprvé změnilo ve 36. minutě. Hostující obránce Timber hlavou přizvedl centr Torrese na zadní tyč, kde nikým nehlídaný Cash zblízka trefil prostor mezi Rayovýma nohama. Arsenal o přestávce zareagoval na nepříznivé skóre nasazením Gyökerese a Trossarda a právě belgický křídelník byl v 52. minutě na konci rychlého kontru a vstřelil 50. gól v Premier League.

Oba týmy měly šance rozhodnout zápas, ale troskotaly na špatném zakončení nebo na brankářích. Když už se zdálo, že se body budou dělit, v poslední akci Aston Villy na konci páté minuty nastavení se po obrovském závaru ve vápně dostal míč ke střídajícímu Buendíovi a argentinský záložník osm minut po příchodu na hřiště propálil Rayu.

Premier League 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE
00Detail
LIVE
30Detail
LIVE
30Detail
LIVE
21Detail
LIVE
20Detail
LIVE
33Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal15103228:933
2Manchester City15101435:1631
3Aston Villa1593322:1530
4Chelsea1574425:1525
5Everton1573518:1724
6Crystal Palace1465318:1123
7Sunderland1565418:1723
8Liverpool1572624:2423
9Tottenham1564525:1822
10Brighton1464424:2022
11Newcastle1564521:1922
12Manchester Utd.1464422:2122
13Bournemouth1555521:2420
14Brentford1561821:2419
15Fulham1452719:2217
16Leeds1543819:2915
17Nottingham Forest1543814:2515
18West Ham1433816:2812
19Burnley15311116:3010
20Wolves1402127:292
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů