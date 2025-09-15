Čtrnáctý světový rekord v kariéře! Duplantis vládl i na MS, už je na 630 centimetrech
Tyčkař Armand Duplantis získal třetí světový titul za sebou a ozdobil ho světovým rekordem 630 centimetrů. Hranice lidských možností posunul počtvrté v sezoně a počtrnácté v kariéře. Dvojnásobný olympijský šampion se přes laťku v rekordní výšce přenesl na třetí pokus.
Duplantis měl znovu sólo na závěr atletického programu. Na Národním stadionu v Tokiu procházel soutěží až do 615 centimetrů bez zaváhání. Teprve tam odrazil odpor posledního soupeře Emmanuila Karalise z Řecka, jenž bral za rovných šest metrů stříbro. Pak si fenomenální Švéd nechal nastavit výšku nového světového rekordu, znovu ho chtěl zlepšit o centimetr. Už první dva pokusy byly hodně nadějné, při třetím se laťka zachvěla, ale zůstala na stojanech.
Za Duplantisem a Karalisem získal světový bronz Američan Kurtis Marschall díky osobnímu rekordu 595 centimetrů.