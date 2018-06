Senzační Vadlejch ovládl Zlatou tretru: Vítězství je neuvěřitelné!

Jakub Vadlejch je letošní českou jedničkou poté, co si před odjezdem do Ria vylepšil osobní rekord na 87,20, na olympiádě však na výkon z mítinku v Kolíně nenavázal. • Barbora Reichová (Sport)

Parťáci z tréninkové skupiny Jaroslav Jílek a Petr Frydrych se zatím hledají, ale Jakub Vadlejch je na začátku sezony ve formě. Triumfu na Zlaté tretře Ostrava si hodně cení.

Jak chutná vítězství na Tretře?

„Je to skvělý, ale poslední závody mám pořád lehce smíšené pocity, že mi tam pořád něco chybí. Ale vítězství je neuvěřitelné, Thomas (Röhler) se nikdy nedá porazit jenom tak. Navíc tady vyhrál poslední dva ročníky, tři roky zpátky byl druhý. Bojoval jsem a porazil jednoho z nejlepších oštěpařů na světě.“

Vedete si osobní statistiku s Röhlerem?

„Asi ani ne. Letos jsem ho porazil poprvé, je to skvělé (Rohler byl druhý výkonem 87,28). Myslím, že jsem technicky házel líp jak na Odložilovi, ale něco tam trošku chybělo.“

Cítíte, že máte devadesátku v ruce?

„Třeba dneska byla zima, lehce pršelo, šel protivítr lehký... To jsou všechno podmínky proti oštěpu a i tak jsem hodil 88. Všichni už se mi smějí, že i v takových podmínkách hodím přes osmdesát osm. Musím si techniku srovnat v hlavě a uvidíme.“

Trenér Železný vás pochválil?

„Jo, pochválil. Říkal, že chtěli ještě otočit sektor, že by se házelo z druhé strany, ale už to bylo tak brzo před závodem, že to nestihli. Ale říkal, že super. Dobrý.“

Je to jiné, když je Železný ředitel mítinku a nemá na vás tolik času?

„Ani ne. Já se většinou potřebuju dostat do lehkého tranzu, takže okolí stejně moc nevnímám. My si všechno řekneme před závodem a v závodě už je to na mně.“

Na Tretře bývá vyprodáno, nepřekvapilo vás, že tentokrát byly ochozy řidší?

„Docela jo, musím říct. Ale i tak je tady kotel, jako by tady bylo plno. A to je hlavní.“

Stačili jste si Röhlerem něco říct k mistrovství Evropy?

„Jen jsme se hecovali k lepším výkonům, v posledním pokusu jsme si přáli, abychom atakovali devadesát, což se nepovedlo. Spousta závodů je před námi, věřím, že to někde doženeme.“

Vaši parťáci ze skupiny se zatím netrefují, dá se jim něco poradit?

„To je těžké, každý bojuje sám za sebe. Já si na něco přišel tři, čtyři roky zpátky, snažím se ten pocit držet, vylepšovat. Myslím, že tohle je boj každého se sebou.“