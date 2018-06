Oštěpařka Ogrodníková triumfovala na Tretře: Žiju v hezkém snu!

První rána rozhodla. Nikol Ogrodníková práskla do výseče vítězný hod, pak sice čtyři své další pokusy proběhla kvůli problémům s rozběhem. Její parádní sezona ale pokračuje: „Já jsem byla spokojená, na to, že to byl národní program,“ usmívala se Ogrodníková, která závodila ještě v odpolední ouvertuře mítinku.

První pokus se vám povedl, ale co se dělo potom?

„Já jsem sem přijela, že chci vyhrát. Z Osla jsem přijela s takovým zvláštním pocitem, technicky mi to tam nešlo, prala jsem se s rozběhem. Tady jsem se to snažila změnit. Podařilo se to, ale pak jsem s rozběhem zase spíš bojovala. Nějak mi to nevycházelo, i vítr nevyl ideální. Ale jsem spokojená.“

Dva pokusy jste těsně za čárou pustila k zemi…

„My máme jenom třicet vteřin na pokus. Když víte, že na přenosové značce už jste za a už je to blízko čáry, nemá cenu odhazovat, protože jsem věděla, že bych stejně přešlápla. Běžela jsem moc rychle, jak se mění vítr, tak to člověku běží.“

Dobrodružství jste si po prvním pokusu mohla dovolit, ne?

„Ten první byl určitě pro mé sebevědomí dobrý. Chtěla jsem tady vyhrát, vůbec jsem nevěděla, jak to po Oslu dopadne. První byl pro mě povzbuzující. Říkala jsem si: Je to dobrý, můžu do toho pořádně prásknout.“

Jak zatím hodnotíte sezonu, v níž jste jako třetí Češka v historii po Barboře Špotákové a Nikole Brejchové překonala hranici 65 metrů?

„Letošní sezóna je úplně skvělá, není co dodat. Žiju si v tom hezkém snu, o němž jsem před rokem ani nevěřila, že se může stát. Užívám si to.“

Co za vaším úspěchem stojí?

„Hodně jsme změnili technické věci, rozběh, dost jsme toho naběhali. I sebevědomí šlo nahoru.“

Dostanete se teď i na další mítinky Diamantové ligy?

„Mám potvrzené všechny. Nastoupím v Lausanne i v Lodnýně. Takže budu bojovat, abych se dostala do finále.“