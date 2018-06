Rychlejší než Cathy Freemanová. Atletka z Opavy pokračuje v tažení

Když Barbora Malíková vyhrála v patnácti letech mistrovství republiky i mistrovství světa do 17 let (na trati 400 metrů), nazvala ji Zuzana Hejnová přírodním úkazem. Stále teprve šestnáctiletá atletka Sokola Opava o sobě dala znovu vědět. Na Zlaté tretře Ostrava prolétla třístovku v čase 37,86 sekundy, což ji v historických tabulkách řadí na čtvrté místo v kategorii do 20 let. Malíková je tímto časem dokonce o setinu lepší, než bývala v juniorském věku Cathy Freemanová - pozdější šampionka ze čtyřstovky na olympiádě v Sydney 2000.

„Ukazuje to, že jsme na další sezonu dobře připravení,“ pochvaluje si trenérka Jana Gellnerová. „Čas z třístovky je vynikající, Barbora může vylepšit i maximum na čtyřstovce.“

Na mistrovství světa do 17 let v Nairobi vyhrála Malíková čtyřstovku za 52,74 sekundy. Osobní maximum si vylepšila rovnou o 1,29 sekundy a po 29 letech vylepšila český dorostenecký rekord, který držela Naděžda Tomšová-Koštovalová.

Podle Gellnerové může hranici ještě posunout. „Čtyřstovku jsme šli v této sezoně zatím jenom dvakrát v květnu, nechci, aby z ní byla Barbora přesycená, unavená. Zatím si letos vylepšila osobní rekord na stovce (12,08), dvoustovce (24,40) a teď i na třístovce. Čtyřstovka je také v plánu, má na to.“

Malíková letos běžela čtvrtku pod otevřeným nebem v Olomouci (53,92) a doma v Opavě (53,64). Stačilo jí to na limit pro mistrovství Evropy do 18 let v Maďarsku (5.-8. července), i na mistrovství světa do 20 let ve Finsku (10.-15. července).

„O šampionátech už uvažujeme, ale teď máme před sebou dorostenecké mistrovství republiky v Praze,“ říká Gellnerová. „Barbora může jít dvoustovku, čtyřstovku i osmistovku, ještě nad tím popřemýšlíme. Začátek vyšel, připravení jsme, Teď musí vydržet zdraví a bude to třeba zvládnout i hlavou. Nepolevit. Pak může posunout i čas z Nairobi.“