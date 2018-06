Vrzalová je v laufu: Na rekord formu zatím nemám, možná za měsíc

Zatímco sprinteři nebo výškaři na Zlaté tretře Ostrava bojovali s chladem a žehrali nad náročnými podmínkami, vytrvalkyně Simona Vrzalová byla ve svém živlu. „Počasí úplně ideální, publikum luxusní,“ pochvalovala odchovankyně vítkovické atletiky. Osobní maximum na 1500 metrů si vylepšila takřka o tři vteřiny (4:04,80), na Zlaté tretře skončila třetí a posunula se na druhé místo domácích tabulek. „Na rekord myslím určitě, jenže zatím na to formu nemám. Možná tak za měsíc...“ Osobní maximum si vylepšila i sedmá Dana Mezuliáníková (4:06,12).

„S trenérem už delší dobu víme, že mám na to běhat tenhle čas i lepší,“ komentovala spokojeně Vrzalová. „Nechci být namyšlená, ale soudím podle tréninku. Nedokázala jsem to doteď prodat a jsem ráda, že se mi to povedlo zrovna na Zlaté tretře.“

Podmínky si pochvalovala, zima jí nevadila. Naopak, počasí jí sedlo. „Počasí úplně ideální, publikum luxusní. Jsem nejvíc spokojená. A pomohly mi i soupeřky, běžely skvěle. Jsem ráda, že jsem neběžela ani chvíli sama jako loni třeba. Bylo to dost silně obsazené, až jsem byla překvapená, že jsem byla třetí.“

Svěřenkyně trenéra Augustina Šulce pokračuje v zajímavém atletickém příběhu. Už v sedmnácti letech se Vrzalová kvalifikovala na mistrovství světa v krosu, jenže slibně rozjetou kariéru si rozbila divokou pubertou. Jak sama říká období, kdy ji vyhodili z gymnázia a sport šel na vedlejší kolej. Po pěti letech si sice k atletice vrátila, ale výsledky byly slabé. Dalších pět let se vyloženě trápila. Běhat chodila dokonce radši po večerech do parku, aby ji ostatní neviděli.

Vše se změnilo před dvěma lety po jednom lékařském vyšetření. Doktoři zjistili, že Vrzalová má těžkou anémii, nedostatek železa v krvi. Od té doby dostává železo do těla uměle, za pomoci léků. Začala znovu naplno trénovat a rychle se vrátila mezi elitu. V minulé sezoně vybojovala celkem sedm mistrovských titulů! A k tomu stříbro na evropském šampionátu v krosu ve štafetě.

Sama říká, že se po dlouhé pauze a návratu pořád znovu učí. „Poučila jsem se z loňské Tretry, i z mistrovství světa v Londýně, i z dalších závodů. Mám se ještě hodně co učit. Nesmím polevit v tréninku, soustředím se Berlín (mistrovství Evropy). Tam všechno s trenérem směřujeme.“

Na patnáctistovce se Vrzalová v aktuální sezoně stále zlepšuje. V květnu začala v Praze časem 4:21,37 minuty, teď se dostala až na druhé místo českých tabulek za Ivanu Walterovou (4:01,84). Ta drží rekord už od roku 1986. „Ten rekord je hodně těžký, 4:01 asi nezaběhnu,“ reagovala Vrzalová. „Ale jsem ráda, že jsem aspoň na druhém místě v tabulkách. Tři vteřiny jsou ještě dost, ale mám motivaci. Myslím na to určitě, jenže zatím na to formu nemám. Možná tak za měsíc...“