Čtyři rány na diamant. V Curychu útočí Vadlejch a spol. na vítězství v seriálu

Může znovu vybrousit pověst prince z diamantových skal. Jakub Vadlejch vyhrál Diamantovou ligu předloni, kdy ještě o šampionovi rozhodoval bodový součet za celou sezonu. Před rokem pak triumf obhájil v novém formátu, kdy bylo třeba zvítězit ve finále. V obou případech se závodilo na Letzigrundu v Curychu, kde má Vadlejch dnes večer šanci na hattrick.

„Mám na to fakt skvělé vzpomínky, vyhrál jsem v obou formátech Diamantové ligy. Ten stadion mám hrozně moc rád, je tam těžký, tvrdý povrch, který může favority často vyřadit, což je v tuhle chvíli výhoda pro mě,“ říká Vadlejch.

Má za sebou rozporuplnou sezonu. V nadějném jaru se zdálo, že věčně odolávající hranice 90 metrů už musí padnout. Pak se ale ozvalo zranění zad. Před mistrovstvím Evropy v Berlíně nemohl Vadlejch pořádně trénovat a na šampionátu skončil osmý. Po šampionátu zvažoval, co dál, ale rozhodl se pro boj.

„Přede mnou byly dvě cesty. Že bychom zakončili sezonu a šel bych se léčit invazivně, nebo zkusit, jestli to tělo vydrží, a nasadit dvoufázový trénink,“ líčí Vadlejch. „Tou cestou jsme šli a opravdu jsme dělali všechno pro to, aby tělo bylo připravené na tyhle dva závody. V Curychu bude první zkouška, uvidíme, jaké to bude. Ale myslím, že tělo drží.“

Hru na hraně zdraví už nezvládl německý vládce letošních tabulek Johannes Vetter, který kvůli zranění ukončil sezonu. V Curychu ale budou hned čtyři nejlepší z Berlína v čele s šampionem Thomasem Röhlerem nebo Ind Neeraj Chopra, jenž před pár dny zazářil na asijském šampionátu.

Nikola Ogrodníková by se o výhře odměnila dovolenou • Foto Profimedia.cz

„Bude tam sedm nejlepších kluků ze současné světové špičky. Bude to další skvělá bitva, sám jsem zvědavý, co předvedu,“ tvrdí Vadlejch. „Těším se moc. Je tam podobný pocit očekávání jako před Berlínem, že vlastně nevím, jak na tom jsem. Ale na sto procent na tom budu fyzicky líp.“

Další bonus ve své životní sezoně si v Curychu vychutná Nikola Ogrodníková. Vicemistryně Evropy po berlínském šampionátu zažila nápor slávy a poznala, jak tělo reaguje na vypětí vrcholného závodu.

„Po Evropě jsem měla menší krizi, dospávala jsem až do jedenácti. Tlak ze mě spadl, byla jsem vyčerpanější. Najednou se cítím jak po maturitě, kdy to z člověka spadne a začíná odpočinek,“ prozrazuje Ogrodníková. „Ale na tréninky jsem chodila. Psychicky mě to trochu seklo, po fyzické stránce se cítím stejně, udržuje se forma. Curych je pro mě také ještě motivace, protože Diamantové ligy byly celý rok úžasné a já chci být do první trojky.“

V závodě bude po vydařené sezoně jednou z hlavních favoritek, zvlášť proto, že evropská šampionka Christin Hussongová se do finále neprobojovala. „Já se Christin nebojím, máme spolu dobrý vztah. Hlavními soupeřkami budou Číňanky. Trochu spoléhám na to, že budou po Asijských hrách unavené,“ líčí Ogrodníková, která má osobní motivaci navíc. „Když vyhraju Diamantovou ligu, pozvu holky do nějaké dobré restaurace a proseccárny, protože ještě nepily pořádné prosecco. A s Víťou (přítelem oštěpařem Veselým) jsem se domlouvala, že kdybych ji vyhrála, pojedeme na čtrnáct dnů do Thajska.“ Další dva reprezentanti budou mít v Curychu šanci zlepšit si náladu po nepříjemných berlínských zážitcích. Mílař Jakub Holuša na mistrovství Evropy neprodal letošní výbornou formu a překvapivě vypadl už v rozběhu. Koulař Tomáš Staněk se musel vyrovnávat s tím, že mu ze čtvrtého místa těsně unikla medaile.

„Příprava po bramborovém Berlíně byla ze začátku trochu rozpačitá, pak jsem do toho vletěl,“ vysvětloval Staněk. „Musel jsem to vzít zodpovědně, i když jsem byl po Berlíně trochu zkroušený. Teď vše probíhá, jak má. Uvidíme v Curychu. Doufám, že nezametu…“