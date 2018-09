Čeští šampioni o muži, který posunul desetiboj: Věděli jsme to už dřív

To byla neděle! Atletické dějiny se zatřásly a během pár hodin se dva rekordy, které určují hranice lidského druhu, posunuly do sfér, v jakých si minulé století představovalo to jednadvacáté. Maratonský běh Keňana Eliuda Kipchogeho 2:01:39 hodiny v Berlíně to začal. A pak bouchnul desetibojařský výkon Francouze Kevina Mayera, 9126 bodů v Talence. Stylově přesně 100 bodů za přelomovým součtem Romana Šebrleho, prvního v klubu 9000. „Vždycky jsem věděl, že je šampion od narození,“ netajil se Šebrle. V čem je Mayerova silná stránka a jak vypadala jeho cesta k vysněnému cíli?