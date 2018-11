Konec? O tom Hejnová neuvažovala. Teď se raduje z tréninků a plánuje Tokio

Zdárně vyřešila otázku trenéra a už se těšila, jak nastoupí do sezony s vrcholem na ME v Berlíně. Plna optimismu nastupovala Zuzana Hejnová do přípravy na sezonu 2018, a i když to nepřiznávala, uvědomovala si, že ji stále lehce limitují zdravotní potíže. A ty se taky v průběhu roku přihlásily. Nejprve vůbec neabsolvovala závody v hale kvůli svalovým problémům. A během jara se přidaly achilovky. Kvůli bolestem nohy byla nejlepší česká překážkářka ráda, že se kvalifikovala na ME, ale věděla, že na velké výkony to tam nebude. Také hned po kontinentálním šampionátu ukončila sezonu a rozhodla se pořádně nohu vyléčit.

„Po ukončení sezony nešťastným Berlínem jsem měla dlouhé volno. Prakticky nejdelší, co jsem kdy měla. Dva měsíce jsem nic nedělala. Jen jsem chodila na rehabilitace, regenerovala jsem hodně aktivně. Pak jsem odjela na dovolenou, kde jsem byla opravdu hodně pasivní. Psychicky jsem si odpočinula, věnovala jsem se jiným aktivitám, nemusel jsem myslet na trénink. Abych svou hlavu zaměstnala, věnovala jsem se blogu Zdravě bez překážek a Hesu kempům. Myslím, že jsem to využila dobře,“ pochvalovala si bronzová olympijská medailistka z Londýna 2012.

S přípravou začala pozvolna před více než měsícem a cítí se skvěle, žádné potíže teď nepociťuje. „Z trénování mám teď hroznou radost, dokonce si i přidávám. Ale neumím říct, co pomohlo. Myslím, že se to vždycky skládá z několika věcí. Dělala jsem nějaké rehabilitační věci - lymfatické masáže, oscilace, rázová vlna. Pak jsem si odpočinula. Noha byla bez zátěže. Taky jsem začala jíst různé doplňky,“ vyjmenovávala věci, které k její pohodě přispěly.

I když ji noha hodně bolela a nechápala, proč se bolesti nemůže zbavit, o konci kariéry nikdy neuvažovala. „Úplně jsem si neříkala, že bych už nechtěla dál závodit. Říkala jsem si, že to není možné, že by mi nic nepomohlo. Mě to pořád baví a po konzultaci s doktory věřím tomu, že když zůstanu zdravá, což je důležité, mám pořád na to podávat výkony, na které jsem byla zvyklá.“

I proto už v jejím předběžném plánu figurují závody v hale. Plán se pak upřesní na soustředění v Africe, kam odlétá v pátek.

Atleti musí vůbec nad příští sezonou hodně důkladně přemýšlet. Jejím vrcholem je totiž mistrovství světa v Kataru, jehož termín je až na přelomu září a října. S tak pozdním termínem žádný z nich zkušenosti nemá.

„Bude to, myslím, trochu oříšek pro všechny, nikdo na to není zvyklý. Další sezona bude olympiáda, tak to bude, co se týče přípravy, posunuté. Určitě se to dotkne dalšího ročníku haly, kdy si myslím, že spousta lidí ji vynechá,“ zauvažovala Hejnová už směrem k Tokiu, kam by se také ráda podívala. I proto přemýšlí nad přípravným kempem. „Já bych se tomu asi úplně nebránila.“