Tři dny a dva rekordy! O medailích ale Vrzalová nemluví: Jsem skromná holka | iSport.cz

„Běželo se mi skvěle,“ zářila Simona Vrzalová. „Sice jsem nevěřila úplně, když jsem viděla, že mám osmistovku za dvě dvanáct. Nevěřila jsem úplně, že bych mohla zvládnout rekord. Nevím, kde se to ve mě vzalo, ale měla jsem furt strašně moc sil. Bylo to asi tou skvělou Polkou, protože jsem věděla, že mi dýchá na záda. To mě hnalo dopředu.“

Trenér říkal, že vám nikdo nepomohl, že jste si to vlastně odtáhla sama. Bylo to tak?

„No, vodička to trochu přepálila, ale i tak bylo dobré vidět před sebou někoho běžet. Je to super pocit, že jsem to zvládla odtáhnout i sama, jsem strašně ráda.“

Necítila jste únavu po cestě z Francie?

„Ne, vůbec. Pohoda. Spala jsem sice po té neděli hodinu, až dneska jsem se trochu prospala. Ale cestování mi nijak nevadí.“

Překonala jste dva rekordy za sebou. Co plánujete dál?

„Už mě čeká jen mistrovství republiky (o víkendu v Ostravě) a mistrovství Evropy (za tři týdny v Glasgow), kde bych se chtěla dostat do finále. A tam mile překvapit.“

Jen překvapit? Nebudou ambice pro Glasgow vyšší?

(usměje se) „Já jsem skromná holka. Třeba si v tréninku představuju, že finišuju o medaile... Ale radši o tom nemluvím nahlas, že mám takové myšlenky.“

A co máte v plánu na mistrovství republiky?

„Osmistovku. Poběžíme rychle, s Kačou Halovou chceme udělat limit. Pak asi patnáctistovku. Mám pocit, že Kritýna (Mäki) ani Diana (Mezulianíková) nejdou, takže to bude asi na pohodu. Snad nikdo nepřekvapí.“

Takže půjdete oba závody?

„Asi jo. Už nejsou žádné závody a když je to doma... V sobotu bude osmistovka rozběh, v neděli finále osmistovky a finále patnáctistovky. Tři závody za víkend, to dám, pohoda.“

Trenér Šulc říkal, že jste už měla myšlenky, že byste začali trénovat dvoufázově. Je to tak?

„Všichni kolem mě trénují už dvoufázově, tak si říkám, že bych měla také. Ale trenér říkal, že to není potřeba. Pokud se zlepšuji na jedné fázi, tak to stačí. Až začnu stagnovat, tak začneme přidávat.“