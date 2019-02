Stromšík ovládl halové MČR a překonal rekord: Nevěděl jsem, že ho drží Maslák | iSport.cz

„Nemám si na co stěžovat,“ usmíval se Stromšík. „Letošák, forma stoupá, rekord mistrovství a můj první halový titul na šedesátku. Super.“

V čem byla republiková šedesátka jiná než úterní sprint na Czech Indoor Gala?

„Na Czech Indoor Gala jsem to, ať najdu slušné slovo, pokazil. Ve finále jsem měl reakci nula dvě stě a z toho se pěkný čas běžet nedá, ani kdybych se jmenoval Tyson Gay. V tom byl rozdíl. A taky si pořád myslím, že forma s postupem času roste.“

Jak se vám běželo se čtvrtkařem Pavlem Maslákem?

„Startuju s ním poměrně často, protože si na šampionátech vždycky nějakou stovku nebo šedesátku zaběhne, není to nic divného.“

Právě Maslákovi jste sebral halový rekord, bylo to i tím pro vás vyhecovanější, zajímavější?

„Já se přiznám, vůbec jsem nevěděl, kolik rekord mistrovství je. Ale mohlo mi to dojít, když má Pavel osobák 6,65. Ale nebyl jsem si jistý, jestli rekord nedal Záleský. Nedal, je teď můj, tak tím líp.“

Běžel jste naplno už v rozběhu nebo se šetřil na finále?

„Chtěl jsem jít naplno, ale vyběhl jsem na sedmdesát procent. Neúmyslně. Start s mými parametry by měla být moje výhoda. Při vší úctě ke konkurenci, neměl bych být na dvaceti metrech srovnaný s klukama, co mají osobák třeba 6,90. Tam mám ještě rezervu, dá se to vylepšit.“

S čím vyrazíte na halové mistrovství Evropy do Glasgow?

„Běžet letošák a postoupit do semifinále. To je základní předpoklad úspěchu. Potom uvidíme, jak na tom bude konkurence a jak se vyloupne moje forma. Uvidíme, co to dá.“

Pro vaši psychiku je čas dobrý?

„To určitě. Bylo by špatné jet na mistrovství Evropy se špatným pocitem a časem. Pro sebevědomí je to rozhodně dobré.“