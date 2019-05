Arbitráž rozhodla: Semenyaová bez léčby nesmí závodit se ženami | iSport.cz

Odvolání posuzovala mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne, jejíž tři soudci prezentovali rozhodnutí pět týdnů měsíce poté, co proběhlo slyšení. IAAF nastolila svá nová pravidla pro DSD závodnice od listopadu s tím, že závodnice s hranicí testosteronu nad pět nanomolů na litr krve v tzv. omezených disciplínách (400 metrů – míle) musí hladinu mužského hormonu upravit.

Arbitráž sice uznala, že pravidla IAAF jsou diskriminační, zároveň ale tvrdí, že IAAF neměla jinou možnost.

„Porota zjistila, že DSD pravidla jsou diskriminační, ale většina poroty konstatovala, že na základě předložených důkazů je taková diskriminace nutným, opodstatněným a přiměřeným způsobem, jak zajistit záměr IAAF bránit integritu ženské atletiky v Omezených disciplínách,“ praví se ve zprávě CAS.

Během březnového slyšení Semenyaová hájila právo závodit tak, jak se narodila bez nutnosti zasahovat do přirozenosti svého těla a vystavovat se tak zdravotnímu riziku. IAAF argumentovala snahou zajistit atletkám rovné podmínky s tím, že 99 procent žen mají hodnotu testosteronu mezi 0,12 a 1,79 nanomolu na litr krve, přičemž ženy s tzv. odlišným sexuálním vývojem mají hodnoty v mužské škále od 7,7 do 29,4 nanomolu na litr krve.

IAAF reagovala prohlášením, že atletky s vyšší hladinou testosteronu mají týden na to, aby hodnoty mužského hormonu dostaly do povolené škály. Nová pravidla v tzv. omezených disciplínách začne IAAF uplatňovat od 8. května. To znamená, že při pátečním úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá ještě všechny závodnice mohou startovat bez omezení.

Semenyaová už v minulosti pod medikací závodila a její výkonnost tehdy znatelně poklesla. Zatímco koncem minulé sezony se zdálo, že je Semenyaová na cestě k překonání nejstaršího atletického světového rekordu na 800 metrů 1:53,28 minuty, který od roku 1983 drží Jarmila Kratochvílová, teď jsou její šance na rekord mizivé.

Pokud bude chtít Semenyaová závodit dál, má dvě možnosti. Může snížit hladinu testosteronu ve svém těle pod povolenou hranici a dál závodit ve svých dosavadních disciplínách (400, 800 a 1500 metrů) s rizikem nižší výkonnosti. Druhou možností je přejít na delší tratě, kde omezení IAAF neplatí. Semenyaová už v minulém týdnu vyhrála jihoafrický šampionát na 5000 metrů, když porazila úřadující šampionku Dominique Scottovou.

„Myslím, že je skvělá běžkyně a nemyslím, že je nějaký limit nebo strop, který by omezoval, co může dokázat,“ uvedla Scottová.