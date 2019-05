Anežka Drahotová došla do cíle jako druhá • twitter ASC Dukla

Česká chodkyně Anežka Drahotová by se měla zpětně stát mistryní Evropy do 23 let z roku 2015. Její jediná přemožitelka ze šampionátu v Tallinnu Ruska Marija Ponomarjovová dostala čtyřletý distanc za doping a přišla o výsledky od 8. července 2015. V Tallinnu šly chodkyně 20 km o dva dny později, Drahotová prohrála s Ponomarjovovou o osm sekund.