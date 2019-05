Česká síla v oštěpu! Ogrodníková má osobák, Špotáková limit pro MS | iSport.cz

V hlavě se jí kutálely dvě šestky jako ďábelská značka vysněné hranice. Když se ale Nikola Ogrodníková na útulném stadionku v Offenburgu v neděli po svém dosud životním hodu podívala na tabuli svítil tam výkon z ještě vyšších sfér. 67,40.

„Na snídani před závodem jsme seděli s Andreasem Hofmannem, Thomasem Röhlerem a jeho trenérem Harro Schwuchowem. Pořád mi říkal: Sixty six! Sixty six! A já zase: Sixty eight! Takhle jsme vtipkovali,“ líčí Ogrodníková. „Dělali jsme si legraci. Říkala jsem si, že šedesát šest bych jednou chtěla hodit. Ani bych nevěřila, že se to stane. Přišlo mi to ještě daleko. A když teď přemýšlím, co se stalo, musím říct: Wow! Nevím, co si o tom myslet…“

Světové tabulky se neostýchají a řadí Ogrodníkovou na letošní druhé místo, hned za Číňanku Lu Chuej-chuej.

Takhle nějak to udělal Usain Bolt před deseti lety na MS v Berlíně, když na cestě za novým světovým rekordem zcela ignoroval, že ještě nikdo neběžel dvoustovku pod 19,30 sekundy a historický čas rovnou posunul pod 19,20.

SVĚTOVÉ TABULKY OŠTĚPU 1. Lu Chuej-chuej (Čína) 67,72 2. NIKOLA OGRODNÍKOVÁ 67,40 3. Taťjana Chaladovičová (Běl.) 65,89 4. Š'-jing Liou (Čína) 65,80 5. Christine Hussongová (Něm.) 65,47 9. BARBORA ŠPOTÁKOVÁ 63,85

Pro Nikolu Ogrodníkovou je výkon z Offenburgu podobně významným skokem. Dosavadní osobní rekord z loňského jara (65,61) si zlepšila o téměř celé dva metry. A pokračuje tak v příběhu jak z knížky pohádek. Ještě před třemi lety byla na hraně kariéry, pracovala už mimo sport a organizovala firmám teambuildingové aktivity. Rozhodla se ale dát atletice šanci, přestěhovala se do Prahy a od té doby letí k nebi.

„Už loňská sezona bylo pro mě něco hodně výjimečného. Nevěděla jsem, jak to po ní bude vypadat,“ přiznává se k pochybnostem. „Na soustředění v Africe jsem zjistila, že jsem rychlejší a silnější. Technicky to zatím nebylo ideální, byla jsem z toho trochu nervozní. Ale věděla jsem, že když energii kočíruju, může z toho být dobrý výkon. Takový jsem ale rozhodně nečekala.“

Ženský oštěp tak v sezoně, která bude vrcholit podzimním světovým šampionátem v Dauhá, opět září jako český hit. K nadějné náladě přispívá i návrat šampionky Barbory Špotákové, která se po porodu svého druhého syna vrátila před týdnem v Kolíně a výkonem 63,85 metru tak hned splnila limit pro start na MS.

„I když byla na mateřské, techniku má vynikající. Jí stačí, když si udělá trošku rychlosti, posilovnu a zůstane zdravá. Ona je případ pana Železného. Je výjimečná, má kontrolu nad technikou, ví, co dělá. Čekala jsem, že se takhle vrátí,“ říká Ogrodníková.

Na přípravě obou závodnic se podílí kouč Rudolf Černý, kouč Špotákové pomáhá Ogrodníkové jako dosud s všeobecnou přípravou. Na technické tréninky má ale Ogrodníková svého přítele Vítězslava Veselého, světový šampion z roku 2013 je od nové sezony jejím oficiálním trenérem.

„Už vloni dělal hodně tréninků Víťa. Zimní přípravu měl na starosti pan Černý, Víťa sám trénuje a nemůže být u běžeckých úseků,“ vysvětluje Ogrodníková.

Přesto, že jsou se Špotákovou v jedné tréninkové skupině, do kontaktu se skoro nedostanou. Špotáková má s dvěma dětmi odlišný režim.

„Každá máme jinačí program. Jenom se míjíme na stadionu. Já jsem většinou s Víťou, vůbec nevím, jak to má Barča. Má dvě děti, je v jiné situaci, moc se nepotkáváme. Poprvé na závodech budeme v Římě, nevím, jak to tam bude fungovat.“

Příští týden na italské Diamantové lize tak poprvé světu zahrozí český dvojzubec. Když Špotáková na podzim 2017 odcházela na mateřskou, Ogrodníková teprve do špičky stoupala.

„Jsem ráda, že si pořád držíme postavení oštěpařské velmoci,“ usmívá se Ogrodníková. „Němci hodně tlačí, ale rekordy držíme pořád my. Za tohle jsem ráda, že to pokračuje. A je tu i Irča Šedivá a další, budoucnost českého oštěpuj pořád smysl.“