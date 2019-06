Dalších 15 setin! Štafeta na 4x100 metrů opět zlepšila český rekord | iSport.cz

Do letošního roku přitom celé generace českých sprinterů marně útočily na výkon české štafety z olympijských her v Mnichově. V roce 1972 vybojovali Jaroslav Matoušek, Juraj Demeč, Jiří Kynos a Luděk Bohman pod pěti kruhy čtvrté místo výkonem 38,82. Do května šlo o nejstarší dosud platný český atletický rekord v mistrovské disciplíně.

V Ženevě čeští reprezentanti nestačili pouze na nizozemskou štafetu Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina a Taymir Burnet, která v tomto složení získala loni bronz na mistrovství Evropy v Berlíně. České kvarteto tehdy do finále neodstartovalo kvůli zranění Jana Veleby. Dnešní rekordní čas by na evropském šampionátu znamenal páté místo. Nizozemci dnes zvítězili za 38,39 a zaostali o 36 setin za národním rekordem právě z Berlína.

Čeští sprinteři díky výkonu v Ženevě zvýšili své naděje na účast na podzimním mistrovství světa, kam se marně snažili kvalifikovat na květnovém mítinku World Relays v Jokohamě. Tam si zajistila start v Dauhá nejlepší desítka, česká čtveřice byla dvanáctá. Na šampionát se dostane ještě šest nejlepších štafet podle žebříčku.