Rekord padl, další na Zlaté tretře? Mám natrénováno jako nikdy, těší se Stromšík | iSport.cz

Na Zlaté tretře bude právě Zdeněk Stromšík českou sprinterskou jedničkou. Poběží se i štafeta a Stromšíkovi kolegové pak budou v běhu B na 100 metrů. Proti národnímu rekordmanovi se do bloků elitního rozběhu postaví Baker z USA (9,85), Su z Číny (9,91), Vicaut z Francie (9,86), Simbine z Jihoafrické republiky (9,89) a Harvey z Turecka (9,92).

„Když slyším tahle jména, tak mi trochu zatrnulo, ale třeba se mi v tak parádní konkurenci podaří vylepšit oba osobáky,“ usmál se Stromšík. Závazek? „No...spíš výplod mého lehce přehnaného sebevědomí,“ zasmál se sprinter. Když to slyšet ředitel mítinku Jan Železný, okamžitě reagoval: „Pozdě, já jsem slyšel, že padnou dva rekordy.“

V Jokohamě se vám povedlo letitý, ještě československý rekord na 4x100 metrů pokořit. Cítili jste, že to vyjde?

„My jsme byli nejblíže v Berlíně na mistrovství Evropy, jenže tam jsme nakonec nemohli odstartovat. Honza Veleba tam dostal před závodem křeč. Tam to bylo, nechci říct jisté, ale měli jsme tam všichni velkou formu. Teď to byla otázka toho, jak se dokážeme připravit na první závody sezony. Je to trošku blbé - první závod sezony a hned mistrovství světa. Obětovali jsme tomu hrozně moc, tak jsme rádi, že to vyšlo.“

Vy jste štafetu rozbíhal, to bylo jasné předem?

„Rozhodli trenéři. Na prvním úseku jsme měli Dominika Záleského, který má nejlepší šedesátku, ale moc mu nesedí zatáčka, tak to připadlo na mně.“

Kam se může česká štafeta v konkurenci evropské a světové špičky posunout?

„My teď chceme na MS splnit kritérium, které není nikde vypsané. Bude se to průměrovat - dva nejrychlejší časy za poslední dva roky nebo tak nějak. My budeme chtít zaběhnout co nejlepší čas, aby nás tam pozvali. Podle mne bude potřeba čas kolem 38,50. Tam bychom se chtěli dostat.“

Co říkáte tomu, že na Zlaté tretře si stovku v rozběhu B zaběhnou i další kluci ze štafety?

„To pro mě bylo docela překvapení, ale já myslím, že je to dobře. Aby se představila kompletní domácí špička před českým publikem na největším mítinku u nás. Bude to ku prospěchu.“

Jak se cítíte měsíc před Tretrou?

„Myslím, že to bude dobré. Mám natrénováno jako nikdy. Tréninkové ukazatele jsou lepší než v prosinci nebo minulý rok. Běhám si tréninkové osobáky, tak doufám, že to tam budu schopný za měsíc poslat v plné parádě. Myslím si, že v Ostravě budu v plné formě.“

Půjde vám na Zlaté tretře spíš o čas nebo o skalp některého ze zvučných soupeřů?

(usměje se) „Nejradši bych je porazil všechny, ale to asi nedám. Už jsem trochu sebevědomě řekl, že bych chtěl znovu český rekord. Ale to je samozřejmé, že bych se ke svému osobáku chtěl přibližovat. Nechci ten čas brát jako nějaký doživotní, ke kterému už se nepřiblížím. Chci ho překonat. A kde jinde, než na domácím stadionu? To by bylo nejhezčí.“

VYBRANÉ BITVY NA ZLATÉ TRETŘE 2019

100 metrů muži: Ronnie Baker vs. Su Bing Tian. Rekord mítinku 9,83 je na spadnutí

300 metrů ženy: Shaunae Millerová-Uibová vs. světový rekord 35,30. Olympijská vítězka z Baham si na netradiční trati hodně věří.

800 metrů muži: Adam Kszczot vs. Samuel Tefera. Halový mistr světa a šestinásobný mistr Evropy proti etiopské raketě.

Oštěp muži: Johannes Vetter vs. Jakub Vadlejch a Železného boys. Hod za 90 metrů viděla Zlaté tretra jen dvakrát, povede se tentokrát?

Oštěp ženy: Nikola Ogrodníková vs. Lyu Huihui. Čeká se útok na rekord mítinku 67,78 metrů.

Tyčka muži: Sam Kendricks vs. Piotr Lisek. Šest metrů zatím Zlatá tretra neviděla. Povede se to tentokrát?